Snapshot Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στις νοτιοδυτικές ακτές της Τουρκίας, στην περιοχή της Μύλασας, απέναντι από την Κω.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 67 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Κω, στα τουρκικά παράλια.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές των Δωδεκανήσων, μεταξύ των οποίων η Ρόδος και η Κάλυμνος.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:39 το απόγευμα, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.