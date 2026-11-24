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Παρατείνεται και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου η δυνατότητα διέλευσης των ΙΧ οχημάτων μέσω της ζώνης του Ναυστάθμου Περάματος, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των κατοίκων και των εργαζομένων στο Πέραμα και τη Σαλαμίνα, λόγω των κυκλοφοριακών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η εκτεταμένη βλάβη στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ.

Την παράταση του μέτρου γνωστοποίησε ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες εκσκαφής και αποκατάστασης του αγωγού λυμάτων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ως εκ τούτου, η διέλευση μέσω του Ναυστάθμου, θα παραμείνει σε ισχύ για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, από τις 05:00 έως τις 18:00. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση του Ναυστάθμου, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, εξυπηρετήθηκαν συνολικά 1.000 οχήματα, στα οποία επέβαιναν 1.500 άτομα.

«Με τη διαρκή μας επαγρύπνηση ως δημοτική αρχή και μέσα από τον επιχειρησιακό συντονισμό με την Περιφέρεια Αττικής, την Τροχαία, την ΕΥΔΑΠ, αλλά και το Πολεμικό Ναυτικό, καταφέραμε να προστατέψουμε από το κομφούζιο την καθημερινότητα των πολιτών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση και επανασύνδεση του δικτύου λυμάτων», δήλωσε ο δήμαρχος Περάματος, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τον διοικητή του Ναυστάθμου για την άμεση ανταπόκριση και τη συμβολή του.

Η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω δύο πυλών του Ναυστάθμου. Ειδικότερα, οι οδηγοί που κινούνται από το Πέραμα και τη Σαλαμίνα προς τον Σκαραμαγκά και την υπόλοιπη Αττική εισέρχονται από την Πύλη Φ3, στο ύψος του παλαιού κοιμητηρίου Περάματος, με κατεύθυνση προς τον Σκαραμαγκά και τη λεωφόρο Σχιστού.

Αντίστοιχα, όσοι κατευθύνονται από τον Σκαραμαγκά προς το Πέραμα και τη Σαλαμίνα εισέρχονται από την Πύλη Φ1 και εξέρχονται από την Πύλη Φ3, συνεχίζοντας προς την πόλη του Περάματος ή το πορθμείο της Σαλαμίνας.

Η συγκεκριμένη διαδρομή επιτρέπει στους οδηγούς να παρακάμπτουν το σημείο των εργασιών αποκατάστασης του αγωγού, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της μοναδικής κεντρικής λεωφόρου του Περάματος.

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