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Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν στη διεθνή πίστα αγώνων αυτοκινήτου Zilmar Beux, στην πόλη Κασκαβέλ της Βραζιλίας, όταν ισχυρή καταιγίδα έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής.

Η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα να θρυμματιστούν τζάμια και να καταρρεύσουν εσωτερικοί τοίχοι στις εγκαταστάσεις του κέντρου ελέγχου αγώνων και της αίθουσας Τύπου.

Τα βίντεο από τη στιγμή που η καταιγίδα πλήττει την πίστα αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου και το μέγεθος των καταστροφών στις εγκαταστάσεις.

😳 Insane footage shows a powerful storm battering the Zilmar Beux International Racetrack in Cascavel, Brazil, on Friday afternoon, shattering windows and bringing down interior walls in the race control and press rooms. https://t.co/VEq7jp1MOj — Breaking911 (@Breaking911) November 24, 2026

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