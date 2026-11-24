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Η ισορροπία, η ταχύτητα, η αντίληψη του χώρου και ο συντονισμός των κινήσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για το skateboard, ένα από τα πιο απαιτητικά αθλήματα δρόμου.

Ένας τυφλός skateboarder από το Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται, ωστόσο, να αμφισβητήσει την αντίληψη ότι η όραση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο άθλημα.

Επιδεικνύοντας τις ικανότητές του πάνω στη σανίδα, επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους με αναπηρία όρασης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητές τους πέρα από τα στερεότυπα που συχνά τους συνοδεύουν.

Η απώλεια της όρασης και η επιστροφή στο skateboard

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στον χώρο του αθλήματος είναι εκείνη του Νταν Μανσίνα, επαγγελματία skateboarder από το Μίσιγκαν, ο οποίος διαγνώστηκε σε ηλικία μόλις 13 ετών με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, μια κληρονομική εκφυλιστική πάθηση που προκαλεί σταδιακή απώλεια της όρασης.

Καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει για ένα διάστημα το αγαπημένο του άθλημα, θεωρώντας ότι δεν θα μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

Η επιστροφή του, ωστόσο, σηματοδότησε την έναρξη μιας εντελώς διαφορετικής διαδρομής. Έμαθε να προσανατολίζεται στον χώρο χρησιμοποιώντας το λευκό μπαστούνι του, την αφή, την ακοή και τη μνήμη του.

A blind skateboarder in Michigan is demonstrating his skills in an effort to change how others perceive people with vision impairment. https://t.co/HQmEEQdPXc https://t.co/y9usWVwMpE — ABC News (@ABC) November 24, 2026

Πριν επιχειρήσει μια φιγούρα, εξερευνά το έδαφος, υπολογίζει τις αποστάσεις και εντοπίζει τα εμπόδια, δημιουργώντας έναν νοητικό χάρτη του περιβάλλοντος στο οποίο κινείται.

Από την απώλεια της όρασης στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες

Το 2022 ο Μανσίνα κατάφερε να γράψει το όνομά του στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, πραγματοποιώντας μια φιγούρα γνωστή ως «50-50 grind», κατά την οποία διένυσε 6,85 μέτρα ισορροπώντας με το skateboard του πάνω σε μεταλλική μπάρα.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία όρασης στο skateboard, ενώ έχει παρουσιάσει σχέδια για τη δημιουργία ενός ειδικά διαμορφωμένου και προσβάσιμου πάρκου.

Ένα μήνυμα που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού

Μέσα από τέτοιες προσπάθειες, το skateboard αποκτά μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσβασιμότητας, της αυτονομίας και της ισότιμης συμμετοχής των ανθρώπων με αναπηρία στον αθλητισμό.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να εντυπωσιάσει μια δύσκολη φιγούρα πάνω στη σανίδα, αλλά να αλλάξει μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη: ότι η αναπηρία καθορίζει τις δυνατότητες ενός ανθρώπου.

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