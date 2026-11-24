Ένα ασυνήθιστο χωριό στην Αγγλία κινδυνεύει, σύμφωνα με τους κατοίκους του, να χάσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του εξαιτίας ενός σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης. Η πρόταση για την κατασκευή 200 νέων κατοικιών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι κάτοικοι φοβούνται ότι θα αλλοιώσει τη μοναδική μορφή και την ήρεμη καθημερινότητα της κοινότητάς τους.

Το χωριό Failand, στο Σόμερσετ της νοτιοδυτικής Αγγλίας, είναι γνωστό και ως «Failand Triangle», καθώς οι δρόμοι που το οριοθετούν σχηματίζουν ένα τρίγωνο. Σήμερα αποτελείται από περίπου 350 κατοικίες. Οι κάτοικοι θεωρούν ότι αυτή η γεωγραφική διάταξη είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του και αντιδρούν στην προοπτική επέκτασης πέρα από τα υφιστάμενα όρια.

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