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Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εμπρησμού σχετικά με τη φωτιά που ξέσπασε εχθές, Δευτέρα, σε αστυνομικά λεωφορεία που ήταν παρκαρισμένα στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στο Γουδή.

Ύστερα από αυτοψία που διεξήγαγαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ ) του Πυροσβεστικού Σώματος, σήμερα το πρωί, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από μηχανικό πρόβλημα στο ηλεκτρικό σύστημα ενός λεωφορείου. Αυτό που εξετάζεται είναι να προκλήθηκε βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό του σύστημα.

Το όχημα αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε σταθμεύσει στο συγκεκριμένο σημείο από την Κυριακή, δηλαδή δεν είχε κινηθεί καθόλου την ημέρα που ξέσπασε η φωτιά. Το πόρισμα της Πυροσβεστικής αναμένεται να συνταχθεί και να εκδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς τρία πούλμαν της ΕΛ.ΑΣ και προκάλεσε ζημιές σε ακόμη ένα, αλλά και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου καυσίμων που ήταν σταθμευμένο πίσω από τα λεωφορεία.

Οι εκρήξεις που έγιναν μετά την εκδήλωση της φωτιάς οφείλονταν στα καύσιμα που υπήρχαν στα ρεζερβουάρ των οχημάτων αλλά και σε εξοπλισμό που υπήρχε μέσα σε αυτά (φορητοί πυροσβεστήρες αστυνομικών των ΜΑΤ, δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου λάμψης κτλ.).

Η προανάκριση για την υπόθεση ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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