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Το πετρέλαιο Brent παράδοσης Ιανουαρίου διαπραγματευόταν στα 89,08 δολάρια το βαρέλι το απόγευμα της Τρίτης, καταγράφοντας πτώση 0,32% σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας στα 89,37 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η τιμή του κινήθηκε μεταξύ 88,11 και 90,96 δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Brent που δημοσιεύει το Yahoo Finance.

Η πτώση κατά 3,5% τη Δευτέρα είχε οδηγήσει το Brent κάτω από τα 89 δολάρια για πρώτη φορά από τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με τις Kotak Neo και House of Saud.

Η συνολική υποχώρηση της τιμής φτάνει περίπου το 24% σε σχέση με το κλείσιμο της 30ής Οκτωβρίου, όταν το Brent βρισκόταν στα 117,64 δολάρια.

Ούτε οι ισχυρισμοί του Ιράν για προσκρούσεις δεξαμενόπλοιων σε νάρκες ούτε η ανακοίνωση των Χούθι για επίθεση σε σαουδαραβικό διυλιστήριο κατάφεραν να ανακόψουν την πτωτική πορεία.

Το επόμενο σημαντικό τεστ για την αγορά είναι η συνεδρίαση του OPEC+ την Κυριακή, κατά την οποία θα συζητηθεί το πλαίσιο παραγωγής πετρελαίου για το 2027.

Τα βασικά επίπεδα αναφοράς για τις τιμές είναι τα 92,57 δολάρια προς τα πάνω και τα 86 δολάρια προς τα κάτω.

Το Brent παράδοσης Φεβρουαρίου διαμορφωνόταν στα 86,48 δολάρια, δηλαδή 2,60 δολάρια χαμηλότερα από το συμβόλαιο Ιανουαρίου. Αυτό εξηγεί γιατί ορισμένες πλατφόρμες εμφανίζουν ήδη τιμή Brent κοντά στα 86 δολάρια.

Η υπουργική συνεδρίαση του OPEC+ έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με αντικείμενο το πλαίσιο παραγωγής του 2027. Το συμβόλαιο Ιανουαρίου λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Οι προβλέψεις των αναλυτών για το 2027

Οι αναλυτές είχαν ήδη διαμορφώσει προβλέψεις για το επόμενο έτος που βρίσκονται χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή του Brent.

Goldman Sachs: 88 δολάρια

Αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA): 86 δολάρια

Morgan Stanley: 86,30 δολάρια

Η πρόβλεψη της Goldman Sachs περιλαμβάνεται σε σημείωμα της 15ης Νοεμβρίου, της EIA σε έκθεση της 10ης Νοεμβρίου και της Morgan Stanley σε εκτίμηση της 16ης Νοεμβρίου.

Οι προβλέψεις παρατίθενται σύμφωνα με την Admirals, η οποία επικαλείται επίσης εκτίμηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για πλεόνασμα προσφοράς 3,8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως το 2027, μέσω στοιχείων της S&P Global.

OPEC+: Η συνεδρίαση της Κυριακής για την παραγωγή πετρελαίου το 2027

Η 42η Υπουργική Συνάντηση του OPEC και των συνεργαζόμενων χωρών εκτός του οργανισμού, που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Νοεμβρίου, αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο παραγωγής και τα νέα επίπεδα αναφοράς για το 2027.

Τα νέα επίπεδα θα βασιστούν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση της μέγιστης βιώσιμης παραγωγικής ικανότητας κάθε κράτους-μέλους, σύμφωνα με την Admirals, η οποία επικαλείται τον OPEC.

Το συνολικό επίπεδο παραγωγής που συμφωνήθηκε στις 7 Ιουνίου ισχύει μόνο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Την 1η Νοεμβρίου, οι επτά χώρες που εξακολουθούσαν να αυξάνουν την παραγωγή τους διατήρησαν την παραγωγή Δεκεμβρίου στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική παύση των αυξήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του OPEC.

Οι επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνουν την παράταση της παύσης και το 2027, την επιστροφή μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου στην αγορά ή την αναβολή της εφαρμογής των νέων επιπέδων αναφοράς.

Το συμβόλαιο Ιανουαρίου ολοκληρώνει τη διαπραγμάτευσή του τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη συνάντηση.

Επομένως, η απόφαση του OPEC+ θα συμπέσει με τη μετάβαση στο επόμενο συμβόλαιο.

Μετά την ημερομηνία αυτή, τα επίπεδα τιμών θα πρέπει να συγκρίνονται με το συμβόλαιο Φεβρουαρίου, το οποίο διαπραγματεύεται περίπου 2,60 δολάρια χαμηλότερα.

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