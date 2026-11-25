Ένα κύμα αρκτικών διαταραχών και μεσογειακών υφέσεων αναμένεται να μετατρέψει τα τέλη Νοεμβρίου και τις αρχές Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους σε μια εξαιρετική φάση χειμωνιάτικου καιρού.

Αυτό αναφέρουν Ιταλοί μετεωρολόγοι του meteoweb.eu σημειώνοντας ότ ιτο φαινόμενο που θα εξελιχθεί σε φάσεις ξεκινά αύριο στις Ιταλικές Άλπεις και στη συνέχεια η καταιγίδα θα κατακλύσει την Αυστρία, τη Σλοβενία, την Κροατία, τα Βαλκάνια, την Τουρκία, την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Μεταξύ Σαββάτου 28 Νοεμβρίου και Κυριακής 29 Νοεμβρίου, μια βαθιά αρκτική κοιλότητα θα γλιστρήσει κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ευρωπαϊκού αντικυκλώνα, ενεργοποιώντας μια νέα κυκλωνική δίνη πάνω από την κάτω Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος. Αυτό θα προκαλέσει τη δεύτερη κατά σειρά μεγάλη χιονόπτωση, η οποία αυτή τη φορά θα πλήξει σφοδρά τη Βαλκανική Χερσόνησο, επηρεάζοντας τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τα Σκόπια και την Ελλάδα, σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους.

Οι εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες στην περιοχή - η ρουμανική ANM , η βουλγαρική NIMH , η σερβική RHMZ και η ελληνική EMY - παρακολουθούν στενά την εξέλιξη αυτού του συστήματος χαμηλής πίεσης, ικανού να ρίξει 30mm - 60mm ισοδύναμης βροχόπτωσης με τη μορφή συμπυκνωμένου χιονιού.

Ειδικά για την Ελλάδα αναφέρεται ότι οι νότιες ακτές θα δουν έντονες βροχοπτώσεις έως και 50 χιλιοστά, όλη η βόρεια Ελλάδα και η οροσειρά της Πίνδου θα πληγούν από έντονες χιονοπτώσεις, οι οποίες θα ντύσουν στα λευκά πόλεις όπως η Φλώρινα, η Καστοριά, η Κοζάνη, τα Γρεβενά , τα Ιωάννινα και οι λοφώδεις περιοχές πίσω από τη Θεσσαλονίκη, με ανέμους έως και 70 χλμ/ώρα.

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