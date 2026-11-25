Το ενδεχόμενο να πληρώνουμε με την τραπεζική μας κάρτα χωρίς να πληκτρολογούμε τον τετραψήφιο κωδικό PIN εξετάζει ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος. Η νέα τεχνολογία βασίζεται στη βιομετρική ταυτοποίηση, επιτρέποντας την επιβεβαίωση της ταυτότητας του κατόχου μέσω του δακτυλικού του αποτυπώματος.

Η Γαλλία βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που έχουν ήδη προχωρήσει σε δοκιμές και εφαρμογές, αν και η συγκεκριμένη λύση δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ευρέως.

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