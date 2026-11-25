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Σφοδρή κριτική στην ευρωπαϊκή ηγεσία για τη στάση της απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο άσκησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωομάδας της Αριστεράς (The Left), Κώστας Αρβανίτης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Κώστας Αρβανίτης κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εφαρμόζει πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών, αντιπαραβάλλοντας την αντίδρασή της στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με τη στάση της απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Όπως επισήμανε, η ΕΕ καταδίκασε έμπρακτα τη ρωσική εισβολή, ενώ στην περίπτωση του τουρκολιβυκού μνημονίου περιορίστηκε σε εκφράσεις λύπης και ανησυχίας.

«Εδώ λοιπόν για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Τουρκίας κατά της πατρίδας μου, ποια είναι τα μέτρα που λάβατε;», διερωτήθηκε, επικρίνοντας παράλληλα την αντιμετώπιση της Τουρκίας ως προνομιακού στρατηγικού εταίρου της Ένωσης.

Αιχμές για την Κύπρο και τα ευρωπαϊκά σύνορα

Ο ευρωβουλευτής υπενθύμισε ότι η Τουρκία διατηρεί από το 1974 στρατεύματα κατοχής στο 37% της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα συνέπειας της ευρωπαϊκής ηγεσίας απέναντι στις δεσμεύσεις της για την προστασία των συνόρων των κρατών-μελών.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ζήτησε από την ηγεσία της ΕΕ να εγκαταλείψει τις γενικόλογες διατυπώσεις και να προχωρήσει σε σαφή καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Εμάς λυπάστε; Εσάς λυπάστε; Τη συνείδησή σας λυπάστε;», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την ευρωπαϊκή ηγεσία να καταδικάσει απερίφραστα το μνημόνιο «χωρίς αστερίσκους και γενικές ανησυχίες».