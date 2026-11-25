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Τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ, καθώς έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, έχασαν την ζωή τους, όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στα ανοιχτά των ακτών του Μισισίπι, σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna 210, κατέπεσε στον Κόλπο του Μεξικού, μεταξύ της πόλης Πασκαγκούλα και του νησιού Χορν, το οποίο αποτελεί μέρος του εθνικού προστατευόμενου πάρκου Gulf Islands National Seashore.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ακτοφυλακής, Χουάν Ρος, στο αεροσκάφος επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και δύο αγόρια, ηλικίας 8 και 10 ετών.

Ομάδες διάσωσης πραγματοποιούσαν επί ώρες έρευνες για τον εντοπισμό των έξι επιβαινόντων. Σύμφωνα με το Associated Press, ο πύργος εναέριας κυκλοφορίας έχασε επαφή με το αεροσκάφος στις 15.45 το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα, 23.45 ώρα Ελλάδος).

Αρχικά, είχαν εντοπίσει μόνο τρία σωσίβια, μια σωσίβια λέμβο και την καμπίνα του αεροσκάφους να επιπλέουν στη θάλασσα. Τελικά, δύτες εντόπισαν τις σορούς και των έξι ανθρώπων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Νέα Ορλεάνη και κατευθυνόταν προς το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα.

Τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διαπιστωθεί πώς σημειώθηκε η τραγωδία.

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