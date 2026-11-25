Snapshot Snapshot powered by AI

Η νέα εγκατάσταση που ξεκίνησε τη λειτουργία της το καλοκαίρι που μας πέρασε, διαθέτει τρεις εξειδικευμένες παραγωγικές μονάδες και 202 εργαζομένους ενισχύοντας σημαντικά την αυτονομία του ομίλου.

Η νέα εταιρεία εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή καλουπιών, μεταλλικών και πλαστικών εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας, μεταλλικών κιβωτίων μπαταριών και καλωδιώσεων. Η Sunlight καλύπτει πλέον εσωτερικά περίπου το 90% των αναγκών της σε βασικά εξαρτήματα και δομικά στοιχεία μπαταριών, μειώνοντας την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές και ενισχύοντας τον έλεγχο ποιότητας, κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η κλίμακα της παραγωγής αποτυπώνεται ενδεικτικά στην ημερήσια δυναμικότητα 19.200 πλαστικών δοχείων στοιχείων μπαταριών και 23.000 συνδέσμων και τερματικών καλωδίων, με προηγμένους αυτοματισμούς και συστήματα ποιοτικού ελέγχου.

Στόχος τα 100 εκατ. τζίρου σε ορίζοντα 6ετίας

Ενδεικτική των υψηλών βλέψεων που έχει η διοίκηση της Sunlight για την μελλοντική πορεία της Technosystems στο άμεσο μέλλον, είναι η πρόβλεψη ταχείας άνοδο του κύκλου εργασιών της από τα 28 εκατ. ευρώ περίπου φέτος, στα 35 εκατ. ευρώ το 2027 και στα 70 εκατ. στα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Μάλιστα σε ορίζοντα έξι έως επτά ετών, η διοίκηση της εταιρείας επιδιώκει να φτάσει η Technosystems σε τζίρο €100 εκατ.

Κι αυτό καθώς αρκετά από τα προϊόντα της παρουσιάζουν ήδη μικτά περιθώρια κέρδους της τάξης του 30%-40%, ενώ οι παραγγελίες της από τη μητρική εταιρεία θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Επίσης η διοίκηση προβλέπει ότι το ποσοστό 10% των παραγγελιών που σήμερα γίνονται από τρίτες εταιρείες θα αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς τα επόμενα χρόνια κυρίως από χώρες του εξωτερικού, δίνοντας μία ακόμα μεγαλύτερη εξαγωγική διάσταση στον όμιλο.

Μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της άμυνας

Η νέα αυτή επένδυση στο Κιλκίς εκτός από την καθετοποίηση θα βοηθήσει στην περαιτέρω επέκταση του ομίλου στον τομέα του defence.

Η εταιρεία με παρουσία σε περισσότερες από 115 χώρες με πάνω από 35 εγκαταστάσεις, 10 εργοστάσια, 3.500 εργαζομένους και ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 9 GWh, δραστηριοποιείται έτσι κι αλλιώς στην άμυνα εδώ και χρόνια, μέσω της κατασκευής μπαταριών για υποβρύχια.

Τα τελευταία χρόνια, όμως έχει ξεκινήσει, μέσω των τμημάτων R&D που διαθέτει να αναπτύσσει μπαταρίες και για άλλες στρατιωτικές εφαρμογές που πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να προσφέρει στην πολεμική βιομηχανία. Έτσι κι αλλιώς η εταιρία έχει επενδύσει τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από 1 δις σε ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθετοποίηση παραγωγής και ανακύκλωση με τα 550 εκατ. εξ αυτών να έχουν τοποθετηθεί από τον βασικό της μέτοχο.

Προφανώς η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia, θα συνεχίσει να έχει κορυφαία θέση στις βιομηχανικές μπαταρίες για τον κλάδο της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics), και ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρικών περονοφόρων, των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για εφαρμογές εντός και εκτός δικτύου, καθώς και στις οικιακές εφαρμογές.

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, η Sunlight εξειδικεύεται στην παραγωγή μπαταριών τεχνολογίας μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου.

Στην «καρδιά» αυτής της διεθνούς ανάπτυξης βρίσκεται η Ελλάδα, όπου ο Όμιλος έχει δημιουργήσει μια ισχυρή παραγωγική και τεχνολογική βάση που συνδέει κρίσιμα στάδια της αλυσίδας αξίας της αποθήκευσης ενέργειας.

Οι εγκαταστάσεις στο Κιλκίς, την Κομοτηνή και την Ξάνθη αποτελούν τρεις διακριτές αλλά αλληλοσυμπληρούμενες μονάδες ενός ολοένα και περισσότερο καθετοποιημένου βιομηχανικού οικοσυστήματος, συνδέοντας την παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων και την ανάκτηση πρώτων υλών με την παραγωγή μπαταριών, το engineering, την τεχνολογία και το R&D.

Πρόκειται για ένα οικοσύστημα με έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα: η ελληνική παραγωγική βάση υποστηρίζει ένα διεθνές δίκτυο με παρουσία σε περισσότερες από 115 χώρες, με το 99% της παραγωγής να κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές. Η διεθνής παρουσία του Ομίλου ενισχύεται από παραγωγικές και συναρμολογητικές μονάδες σε στρατηγικές αγορές, όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ, επιτρέποντας μεγαλύτερη εγγύτητα στους πελάτες και αποτελεσματικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Sunlight Recycling: Κυκλική οικονομία στην πράξη

Η Sunlight Recycling λειτουργεί μία από τις πλέον σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου στην Ευρώπη, σε εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 42.000 τ.μ., με ετήσια δυνατότητα ανακύκλωσης 48.000 τόνων μπαταριών. Χρησιμοποιημένες μπαταρίες συλλέγονται από πέντε χώρες, με συνολική συλλογή άνω των 58.000 τόνων ετησίως, και οδηγούνται στη μονάδα, όπου ανακτώνται πολύτιμα υλικά. Ο ανακυκλωμένος μόλυβδος επιστρέφει στην Ξάνθη για την παραγωγή νέων μπαταριών μολύβδου-οξέος, με τη μονάδα της Κομοτηνής να καλύπτει πάνω από το 60% των αναγκών του εργοστασίου της Ξάνθης σε μόλυβδο. Παράλληλα, το 92% της παραγωγής της μονάδας διατίθεται εντός του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση της ανακύκλωσης με την παραγωγική διαδικασία. Η μονάδα καταγράφει επίπεδο απόδοσης 82%, έναντι ελάχιστης απαίτησης 65% σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, διαθέτει πιστοποίηση EMAS και έχει ήδη δημιουργήσει περισσότερες από 90 θέσεις εργασίας, με προοπτική να φτάσουν τις 120 έως το 2028. Η ανακύκλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βιομηχανικού μοντέλου της Sunlight, επαναφέροντας κρίσιμες πρώτες ύλες στην παραγωγή και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Βιομηχανικό Συγκρότημα: Από την Ξάνθη σε 4 ηπείρους

Στην Ξάνθη, όπου βρίσκονται οι ρίζες της Sunlight, το βιομηχανικό συγκρότημα αποτελεί την καρδιά της παραγωγικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του Ομίλου στην Ελλάδα. Συνδυάζει την παραγωγή στοιχείων μολύβδου-οξέος με τη συναρμολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων μολύβδου-οξέος και λιθίου, ενώ φιλοξενεί σημαντικές δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών.

Η Sunlight έχει επενδύσει περισσότερα από $15 εκατ. σε πλήρως διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών και πιστοποιήσεων, τα οποία πραγματοποιούν περιβαλλοντικές δοκιμές, δοκιμές καταπόνησης και απόδοσης σε όλα τα επίπεδα των μπαταριών, από το μεμονωμένο στοιχείο έως το ολοκληρωμένο σύστημα, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Η τεχνολογική αυτή υποδομή ενισχύει την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων για τη βιομηχανική κινητικότητα, που αποτελεί τον βασικό επιχειρηματικό πυρήνα του Ομίλου, αλλά και για νέους τομείς υψηλών απαιτήσεων, όπως η εμπορική και βιομηχανική αποθήκευση ενέργειας, η ναυτιλία, η άμυνα, οι σιδηρόδρομοι και οι εφαρμογές σε γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα. Έτσι, η Ξάνθη αποτελεί το σημείο όπου η βιομηχανική παραγωγή συναντά το engineering, την τεχνολογία και την έρευνα και ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τόσο τον υφιστάμενο παραγωγικό πυρήνα της Sunlight όσο και τη διεύρυνση της παρουσίας της σε νέες αγορές.