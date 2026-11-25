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Τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει στον γάμο του με την Τζέσικα Μπίελ αναμένεται να αποκαλύψει ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του, το οποίο θα προβληθεί στο Apple TV.

Ο διάσημος τραγουδιστής θα μιλήσει για τις προσωπικές του διαδρομές, τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Τζέσικα Μπίελ, με την οποία ο Τίμπερλεϊκ παντρεύτηκε το 2012 και απέκτησε δύο γιους, αφήνει να εννοηθεί πως το ζευγάρι έχει περάσει περιόδους έντασης. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα του ντοκιμαντέρ ακούγεται να λέει στον σύζυγό της ότι πρέπει να «διευθετήσουν κάποια πράγματα».

«Όταν τον γνώρισα, δεν ήταν καθόλου αυτό που νόμιζα», αναφέρει σε άλλο σημείο η ηθοποιός, περιγράφοντας την πρώτη τους γνωριμία.

Από την πλευρά του, ο 45χρονος τραγουδιστής δεν κρύβει την εκτίμησή του για τη σύζυγό του, χαρακτηρίζοντάς την «το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ», αλλά και «το ένα πράγμα που έκανα σωστά».

Ο ίδιος προαναγγέλλει, μάλιστα, πως το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει και δύσκολες προσωπικές αναφορές. «Είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσετε πίσω και θα δείτε αυτά τα απίστευτα γλυκά και αστεία πράγματα από την παιδική μου ηλικία, αλλά και ορισμένα πράγματα για τα οποία είναι πραγματικά δύσκολο να μιλήσει κανείς», σημειώνει.

Οι δύσκολες στιγμές στον γάμο Τίμπερλεϊκ-Μπίελ

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και η Τζέσικα Μπίελ ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2007. Το 2011 ακολούθησε ένας σύντομος χωρισμός, ωστόσο το ζευγάρι επανασυνδέθηκε και παντρεύτηκε το 2012.

Η κοινή τους πορεία δεν ήταν πάντοτε ανέφελη. Το 2019, ο τραγουδιστής βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν φωτογραφήθηκε στη Νέα Ορλεάνη να κρατά το χέρι της συμπρωταγωνίστριάς του στην ταινία «Palmer», Αλίσα Γουέινραϊτ.

Τότε, ο ίδιος είχε σπεύσει να ξεκαθαρίσει ότι δεν συνέβη κάτι μεταξύ τους, παραδεχόμενος, ωστόσο, ότι είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ και ότι μετάνιωνε για τη συμπεριφορά του.

«Έπρεπε να ξέρω καλύτερα. Αυτή δεν είναι η εικόνα που θέλω να δώσω στον γιο μου», είχε γράψει σε δημόσια απολογία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, είχε ζητήσει συγγνώμη από τη σύζυγό του και την οικογένειά του για την αμήχανη κατάσταση στην οποία τους έφερε, τονίζοντας πως στόχος του ήταν να γίνει ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας που μπορούσε.

Ένα ακόμη περιστατικό που φέρεται να δοκίμασε τη σχέση τους ήταν η σύλληψή του το 2024 στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο Τίμπερλεϊκ δήλωσε στη συνέχεια ένοχος για μειωμένη κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια, πλήρωσε πρόστιμο και καταδικάστηκε σε 40 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Τζάνετ Τζάκσον στο ντοκιμαντέρ

Το νέο ντοκιμαντέρ δεν περιορίζεται στην προσωπική ζωή του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, αλλά επιστρέφει και σε ορισμένες από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της καριέρας του.

Ανάμεσα στα θέματα που αναμένεται να σχολιάσει είναι η περιβόητη εμφάνισή του με την Τζάνετ Τζάκσον στο ημίχρονο του Super Bowl το 2004, αλλά και η πολυσυζητημένη σχέση του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, από το 1999 έως το 2002.

«Ήμασταν μαζί σε περιοδεία. Και βλέπαμε τον κόσμο», λέει χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην πρώην σύντροφό του.

Στο ντοκιμαντέρ μιλά και η μητέρα του τραγουδιστή, Λιν Χάρλες, η οποία περιγράφει με ιδιαίτερο τρόπο την περίοδο που ο γιος της και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν ζευγάρι.

«Το επίπεδο της τρέλας όταν αυτοί οι δύο ήταν μαζί ήταν ο ορισμός της τρέλας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το ντοκιμαντέρ χαρακτηρίζεται «ωμό, στοχαστικό και αποκαλυπτικό», επιχειρώντας να παρουσιάσει όχι μόνο τις επιτυχίες που καθιέρωσαν τον Τίμπερλεϊκ ως παγκόσμιο σταρ, αλλά και τη δική του οπτική για όσα συνέβησαν πίσω από τα πρωτοσέλιδα, καθώς και τις προσωπικές δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου στο Apple TV, ενώ τα επόμενα επεισόδια θα κυκλοφορήσουν στις 18 και στις 23 Δεκεμβρίου.

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