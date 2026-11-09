Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Ανέβηκε στην πασαρέλα με την 7χρονη ανιψιά του με σύνδρομο Down και συγκίνησε

Ο τραγουδιστής στήριξε τη μικρή Ζάγια στη φιλανθρωπική επίδειξη μόδας του Global Down Syndrome Foundation, ενώ στην πασαρέλα τον συνόδευσαν και οι δύο γιοι του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Ανέβηκε στην πασαρέλα με την 7χρονη ανιψιά του με σύνδρομο Down και συγκίνησε
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  • Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ περπάτησε στην πασαρέλα μαζί με την 7χρονη ανιψιά του Ζάγια, που έχει σύνδρομο Down, στη φετινή επίδειξη μόδας του Global Down Syndrome Foundation.
  • Το fashion show «Be Beautiful Be Yourself» πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στο Ντένβερ και ήταν το 19ο ετήσιο event του οργανισμού.
  • Ο Τίμπερλεϊκ εξέφρασε υπερηφάνεια για τη Ζάγια και υποστήριξε τη σημασία της δράσης του Global Down Syndrome Foundation για την αξιοποίηση δυνατοτήτων ατόμων με σύνδρομο Down.
  • Μαζί με τον Τίμπερλεϊκ, στην πασαρέλα περπάτησαν επίσης οι γιοι του, Σάιλας και Φινέας, ενώ η Ζάγια φορούσε λευκό φόρεμα με μαύρους φιόγκους.
  • Η οικογένεια έχει στηρίξει παλαιότερα τη Ζάγια σε αυτή τη διοργάνωση, με τη θεία της Τζέσικα Μπιλ να περπατά μαζί της στην πασαρέλα πέρυσι.
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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, ο οποίος περπάτησε στην πασαρέλα μαζί με την 7χρονη ανιψιά του, Ζάγια, στηρίζοντάς την στη φετινή επίδειξη μόδας του Global Down Syndrome Foundation.

Ο 45χρονος τραγουδιστής έδωσε το «παρών» το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο 19ο ετήσιο fashion show «Be Beautiful Be Yourself», που πραγματοποιήθηκε στο Ντένβερ. Μαζί του ήταν η ανιψιά του, η οποία έχει σύνδρομο Down και στο παρελθόν είχε αναλάβει τον ρόλο της πρέσβειρας του οργανισμού GLOBAL.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τίμπερλεϊκ φαίνεται να σηκώνει τη μικρή Ζάγια στην αγκαλιά του και να χαιρετούν μαζί το κοινό, το οποίο τους υποδέχτηκε με ενθουσιασμό. Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής χόρεψε μαζί της και με τους δύο γιους του, Σάιλας, 11 ετών, και Φινέας, 6 ετών, πριν επιστρέψουν όλοι μαζί στο τέλος της πασαρέλας.

Η Ζάγια φορούσε ένα λευκό φόρεμα με όγκο και μαύρους φιόγκους, ενώ ο Τζάστιν και οι γιοι του επέλεξαν μαύρα σακάκια και παντελόνια.

Το μήνυμα του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για την ανιψιά του

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βραδιά μέσα από τα Instagram Stories του, γράφοντας: «Περπατήσαμε στην πασαρέλα του @globaldownsyndrome με την όμορφη ανιψιά μου, Ζάγια, χθες το βράδυ. Περήφανος θείος!».

Παράλληλα, σε δήλωσή του προς τον οργανισμό, ο Τίμπερλεϊκ εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την ανιψιά του και τη δράση της.

«Η Τζέσικα κι εγώ λατρεύουμε τη Ζάγια και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι για τη σημαντική διαφορά που κάνει στον κόσμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάθε άνθρωπος με σύνδρομο Down αξίζει την ευκαιρία να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Όπως σημείωσε, γι' αυτόν τον λόγο το έργο του Global Down Syndrome Foundation έχει ιδιαίτερη σημασία για την οικογένειά τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια στηρίζει τη Ζάγια στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Πέρυσι, η Τζέσικα Μπιλ είχε περπατήσει μαζί με την ανιψιά της στην ίδια πασαρέλα, κρατώντας την από το χέρι. Η μικρή φορούσε ένα ροζ φόρεμα με λουλουδάτα σχέδια, ενώ η ηθοποιός είχε επιλέξει μαύρο σύνολο.

«Μια αξέχαστη βραδιά στο fashion show. Δεν θα ξεχάσω ποτέ να περπατώ σε αυτή την πασαρέλα, χέρι χέρι με την ανιψιά μου», είχε γράψει τότε η Μπιλ σε ανάρτησή της στο Instagram, ευχαριστώντας το ίδρυμα για το έργο του.

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