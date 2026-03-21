Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Η στιγμή της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο από το 2024, που καταγράφει τις στιγμές έντασης με τους αστυνομικούς

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη δημσοιότητα δόθηκε το βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, καταγράφοντας τη στιγμή που ο διάσημος καλλιτέχνης υποβάλλεται σε αλκοτέστ από αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη, το 2024.

Το περιστατικό στα Hamptons

Το συμβάν σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024 στο Hamptons, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν τον Τίμπερλεϊκ, καθώς – σύμφωνα με τις αρχές – παραβίασε σήμα STOP και βγήκε εκτός λωρίδας.

Όπως αναφέρεται, ο τραγουδιστής οδηγούσε BMW και φαινόταν πως είχει καταναλώσει αλκοόλ. Στους αστυνομικούς ωστόσο, δήλωσε πως «είχε πιει μόνο ένα μαρτίνι».

Τι δείχνει το βίντεο

Στο οπτικό υλικό, ο Τίμπερλεϊκ εμφανίζεται να δυσκολεύεται να εκτελέσει τις δοκιμασίες νηφαλιότητας, όπως, να περπατήσει σε ευθεία γραμμή και να σταθεί στο ένα πόδι.

Σε κάποια στιγμή ακούγεται να λέει: «Αυτά τα τεστ είναι πραγματικά δύσκολα», ενώ φαίνεται αρκετά αγχωμένος.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρωτούν τι κάνει στην περιοχή, απαντά: «Είμαι σε παγκόσμια περιοδεία, είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ».

Κατά τη μεταφορά του στο περιπολικό, ρωτά: «Γιατί με συλλαμβάνετε;», ενώ στο αστυνομικό τμήμα φαίνεται έκπληκτος όταν ενημερώνεται ότι θα παραμείνει κρατούμενος για τη νύχτα.

Νομικές εξελίξεις

Αρχικά, οι δικηγόροι του καλλιτέχνη είχαν κινηθεί νομικά για να αποτρέψουν τη δημοσιοποίηση του βίντεο, επικαλούμενοι παραβίαση προσωπικών δεδομένων και πιθανή επιρροή στη φήμη του. Ωστόσο, τελικά αποδέχθηκαν ότι το υλικό μπορεί να δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς δεν παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ δήλωσε ένοχος τον Σεπτέμβριο του 2024 για την ελαφρύτερη κατηγορία της οδήγησης υπό επήρεια.

Η ποινή

Στο πλαίσιο της συμφωνίας του με τις αρχές, του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 δολαρίων, υποχρεώθηκε σε 25 ώρες κοινωνικής εργασίας και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 90 ημέρες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
