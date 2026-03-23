Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024

Δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από bodycam αστυνομικών που καταγράφει τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το 2024 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Νέα Υόρκη.

Ο pop star είχε προηγουμένως κινηθεί νομικά κατά του χωριού Sag Harbor, προσπαθώντας να αποτρέψει τη δημοσίευση του υλικού, ωστόσο τελικά επήλθε συμφωνία που επέτρεψε την κυκλοφορία του την Παρασκευή.

Ο Τίμπερλεϊκ συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024, αφού αστυνομικοί τον σταμάτησαν επειδή πέρασε stop και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στη συνέχεια, δήλωσε ένοχος σε ελαφρύτερη κατηγορία.

Στο υλικό — μέρος του οποίου έχει υποστεί επεξεργασία — φαίνεται να δυσκολεύεται κατά τη διάρκεια των τεστ νηφαλιότητας, ενώ προσπαθεί να εξηγήσει στους αστυνομικούς ότι βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία.

Τη στιγμή της σύλληψης, ο 45χρονος τραγουδιστής και πρώην frontman των NSYNC οδηγούσε στο Sag Harbor, μια πολυτελή περιοχή στα Hamptons του Long Island, ιδιαίτερα δημοφιλή στους celebrities.

Περισσότερες από οκτώ ώρες βίντεο δόθηκαν στη δημοσιότητα, περιλαμβάνοντας τόσο τον έλεγχο στον δρόμο όσο και σκηνές μέσα στο αστυνομικό τμήμα.

https://www.instagram.com/reel/DWOysqQsWpL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε ένα απόσπασμα, αστυνομικός του μιλά από το παράθυρο του οδηγού, λέγοντας ότι τον είδε να κινείται προς το αντίθετο ρεύμα και να μην σταματά σε σήματα stop. «Ναι, συγγνώμη γι’ αυτό», απαντά ο Τίμπερλεϊκ.

Όταν τον ρωτούν αν το αυτοκίνητο είναι δικό του, εκείνος εξηγεί ότι είναι ενοικιαζόμενο. Στην ερώτηση αν βρίσκεται στην περιοχή για επίσκεψη, απαντά ότι είναι σε περιοδεία.

«Σε τι;» ρωτά ο αστυνομικός. «Σε παγκόσμια περιοδεία», απαντά.

«Και τι κάνεις;» συνεχίζει ο αστυνομικός. «Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω… ε, μια παγκόσμια περιοδεία. Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ», λέει ο ίδιος.

«Ποιο είναι το όνομά σου;» επιμένει ο αστυνομικός, ζητώντας στη συνέχεια να δει την άδεια οδήγησής του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι τα μάτια του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ήταν «κόκκινα και θολά», ενώ «αναδυόταν έντονη μυρωδιά αλκοόλ από την αναπνοή του» όταν τον σταμάτησαν.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης να υποβάλλεται σε τεστ νηφαλιότητας, όπως το να περπατήσει σε ευθεία γραμμή και να ακολουθήσει με το βλέμμα του τις κινήσεις του χεριού ενός αστυνομικού.

Ο ίδιος αρνείται να κάνει αλκοτέστ και δείχνει να χάνει την ισορροπία του αρκετές φορές όταν του ζητείται να περπατήσει βήμα-βήμα (φτέρνα με δάχτυλα), ξεκινώντας με το αριστερό πόδι. Σε κάποια στιγμή λέει στους αστυνομικούς ότι είναι «λίγο νευρικός».

«Παρεμπιπτόντως, αυτά είναι πραγματικά δύσκολα τεστ», ακούγεται να λέει.

Pop star’s viral moment: “I gotta be in here all night?? You guys are wild man,” as reality of detention hits #WashintonEye pic.twitter.com/bATDZDLxhZ — Washington Eye (@washington_EY) March 23, 2026

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί του περνούν χειροπέδες και τον τοποθετούν στο πίσω μέρος του περιπολικού. Ένα άτομο που τον συνόδευε πλησιάζει και ρωτά τι συμβαίνει, ζητώντας μάλιστα από τους αστυνομικούς να μην τον συλλάβουν.

Οι δικηγόροι του Timberlake είχαν υποστηρίξει ότι το βίντεο τον δείχνει «σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση» και ότι η δημοσιοποίησή του θα μπορούσε να προκαλέσει «σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη» στη φήμη του.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η δημοσιοποίηση δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητά του και τελικά συμφωνήθηκε να δοθεί στη δημοσιότητα με ορισμένες περικοπές.

Αν και αρχικά κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, το 2024 δήλωσε ένοχος σε μια λιγότερο σοβαρή, μη ποινική τροχαία παράβαση — οδήγηση με μειωμένη ικανότητα.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 δολαρίων (περίπου 380 λίρες), επιπλέον χρέωση 260 δολαρίων, 25 ώρες κοινωνικής εργασίας και η υποχρέωση να κάνει δημόσια δήλωση για την οδική ασφάλεια.

«Ακόμη κι αν έχετε πιει ένα ποτό, μην οδηγείτε», είχε δηλώσει τότε ο τραγουδιστής. «Ήταν ένα λάθος που έκανα, αλλά ελπίζω όποιος βλέπει και ακούει τώρα να πάρει ένα μάθημα. Εγώ σίγουρα το πήρα».

Διαβάστε επίσης