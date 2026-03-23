Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024

Ο ίδιος αρνείται να κάνει αλκοτέστ και δείχνει να χάνει την ισορροπία του αρκετές φορές όταν του ζητείται να περπατήσει - «Είμαι λίγο νευρικός», ακούγεται να λέει στους αστυνομικούς

Ανθή Κουρεντζή

Πηγή: Sag Harbor Police Department
Δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο από bodycam αστυνομικών που καταγράφει τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το 2024 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Νέα Υόρκη.

Ο pop star είχε προηγουμένως κινηθεί νομικά κατά του χωριού Sag Harbor, προσπαθώντας να αποτρέψει τη δημοσίευση του υλικού, ωστόσο τελικά επήλθε συμφωνία που επέτρεψε την κυκλοφορία του την Παρασκευή.

Ο Τίμπερλεϊκ συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024, αφού αστυνομικοί τον σταμάτησαν επειδή πέρασε stop και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στη συνέχεια, δήλωσε ένοχος σε ελαφρύτερη κατηγορία.

Στο υλικό — μέρος του οποίου έχει υποστεί επεξεργασία — φαίνεται να δυσκολεύεται κατά τη διάρκεια των τεστ νηφαλιότητας, ενώ προσπαθεί να εξηγήσει στους αστυνομικούς ότι βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία.

Τη στιγμή της σύλληψης, ο 45χρονος τραγουδιστής και πρώην frontman των NSYNC οδηγούσε στο Sag Harbor, μια πολυτελή περιοχή στα Hamptons του Long Island, ιδιαίτερα δημοφιλή στους celebrities.

Περισσότερες από οκτώ ώρες βίντεο δόθηκαν στη δημοσιότητα, περιλαμβάνοντας τόσο τον έλεγχο στον δρόμο όσο και σκηνές μέσα στο αστυνομικό τμήμα.

Σε ένα απόσπασμα, αστυνομικός του μιλά από το παράθυρο του οδηγού, λέγοντας ότι τον είδε να κινείται προς το αντίθετο ρεύμα και να μην σταματά σε σήματα stop. «Ναι, συγγνώμη γι’ αυτό», απαντά ο Τίμπερλεϊκ.

Όταν τον ρωτούν αν το αυτοκίνητο είναι δικό του, εκείνος εξηγεί ότι είναι ενοικιαζόμενο. Στην ερώτηση αν βρίσκεται στην περιοχή για επίσκεψη, απαντά ότι είναι σε περιοδεία.

«Σε τι;» ρωτά ο αστυνομικός. «Σε παγκόσμια περιοδεία», απαντά.

«Και τι κάνεις;» συνεχίζει ο αστυνομικός. «Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω… ε, μια παγκόσμια περιοδεία. Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ», λέει ο ίδιος.

«Ποιο είναι το όνομά σου;» επιμένει ο αστυνομικός, ζητώντας στη συνέχεια να δει την άδεια οδήγησής του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι τα μάτια του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ήταν «κόκκινα και θολά», ενώ «αναδυόταν έντονη μυρωδιά αλκοόλ από την αναπνοή του» όταν τον σταμάτησαν.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης να υποβάλλεται σε τεστ νηφαλιότητας, όπως το να περπατήσει σε ευθεία γραμμή και να ακολουθήσει με το βλέμμα του τις κινήσεις του χεριού ενός αστυνομικού.

Ο ίδιος αρνείται να κάνει αλκοτέστ και δείχνει να χάνει την ισορροπία του αρκετές φορές όταν του ζητείται να περπατήσει βήμα-βήμα (φτέρνα με δάχτυλα), ξεκινώντας με το αριστερό πόδι. Σε κάποια στιγμή λέει στους αστυνομικούς ότι είναι «λίγο νευρικός».

«Παρεμπιπτόντως, αυτά είναι πραγματικά δύσκολα τεστ», ακούγεται να λέει.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί του περνούν χειροπέδες και τον τοποθετούν στο πίσω μέρος του περιπολικού. Ένα άτομο που τον συνόδευε πλησιάζει και ρωτά τι συμβαίνει, ζητώντας μάλιστα από τους αστυνομικούς να μην τον συλλάβουν.

Οι δικηγόροι του Timberlake είχαν υποστηρίξει ότι το βίντεο τον δείχνει «σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση» και ότι η δημοσιοποίησή του θα μπορούσε να προκαλέσει «σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη» στη φήμη του.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η δημοσιοποίηση δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητά του και τελικά συμφωνήθηκε να δοθεί στη δημοσιότητα με ορισμένες περικοπές.

Αν και αρχικά κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, το 2024 δήλωσε ένοχος σε μια λιγότερο σοβαρή, μη ποινική τροχαία παράβαση — οδήγηση με μειωμένη ικανότητα.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 δολαρίων (περίπου 380 λίρες), επιπλέον χρέωση 260 δολαρίων, 25 ώρες κοινωνικής εργασίας και η υποχρέωση να κάνει δημόσια δήλωση για την οδική ασφάλεια.

«Ακόμη κι αν έχετε πιει ένα ποτό, μην οδηγείτε», είχε δηλώσει τότε ο τραγουδιστής. «Ήταν ένα λάθος που έκανα, αλλά ελπίζω όποιος βλέπει και ακούει τώρα να πάρει ένα μάθημα. Εγώ σίγουρα το πήρα».

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τον δύτη που αγνοείται

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

18:49LIFESTYLE

Eurovision: Ο Akylas ποζάρει με τα μεγάλα φαβορί της Φινλανδίας

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν έχει άλλη μια ευκαιρία να τερματίσει τις απειλές κατά ΗΠΑ - Έχει 5 ημέρες

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή που κατολίσθηση «θάβει» αυτοκίνητο

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Συνετρίβη C-130 με 110 επιβαίνοντες

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο πρόσωπο που ήταν παρών στο επεισόδιο

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης μίλησε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

18:24LIFESTYLE

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας «δείχνει» το υπουργείο Δικαιοσύνης για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τηλεφωνική διπλωματία από τον Φιντάν με τους ομολόγους του στη Μέση Ανατολή για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο νοσοκομείο μαθητής μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Ποινική δίωξη στον καταστηματάρχη

18:01WHAT THE FACT

Νορβηγία: Λύθηκε το μυστήριο με τα βαρέλια κάτω από τους δρόμους - Τι έκρυβαν

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Ισραηλινή πηγή: Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει το τέλος του πολέμου για τις 9 Απριλίου

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Εξόντωσαν τους πάντες, μιλάμε με τον πιο αξιοσέβαστο»: Ποιος από την ηγεσία του Ιράν συνομιλεί με τις ΗΠΑ - Τι λέει το Ισραήλ

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Η Novibet ανεβάζει ρυθμούς στη Βραζιλία: Νέα γραφεία 2.000 τ.μ. με περισσότερους από 300 εργαζόμενους στο Σάο Πάολο

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δημοψήφισμα - «χαστούκι» στη Μελόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Συνετρίβη C-130 με 110 επιβαίνοντες

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

17:40LIFESTYLE

Σάλος στο Χόλιγουντ: Ο Άλαν Ρίτσον έδειρε τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του - Βίντεο ντοκουμέντο

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Εξόντωσαν τους πάντες, μιλάμε με τον πιο αξιοσέβαστο»: Ποιος από την ηγεσία του Ιράν συνομιλεί με τις ΗΠΑ - Τι λέει το Ισραήλ

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Ισραηλινή πηγή: Οι ΗΠΑ έχουν ορίσει το τέλος του πολέμου για τις 9 Απριλίου

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν έχει άλλη μια ευκαιρία να τερματίσει τις απειλές κατά ΗΠΑ - Έχει 5 ημέρες

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ