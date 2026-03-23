Τζέσικα Μπίελ: Στηρίζει τον Τίμπερλεϊκ μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο σύλληψής του
Η ηθοποιός δηλώνει ενοχλημένη από τη δημοσιότητα, αλλά συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της
Τη στήριξή της στον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ εξέφρασε η σύζυγός του, Τζέσικα Μπίελ, εν μέσω της δημοσιοποίησης βίντεο από τη σύλληψή του το 2024 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να κρύβει τη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση.
Σύμφωνα με πηγή κοντά στην ηθοποιό, η Μπίελ «δεν είναι ευχαριστημένη» με τη νέα δημοσιότητα που έχει προκύψει γύρω από την υπόθεση, μετά την κυκλοφορία του βίντεο από κάμερες σώματος της αστυνομίας στις 20 Μαρτίου. Όπως επισημαίνεται, «υπάρχει λόγος που αντιτάχθηκαν στη δημοσίευση του βίντεο», με την ίδια να θεωρεί το περιστατικό αγχωτικό.
Δυσαρέσκεια για τη δημοσιοποίηση
Η πηγή τονίζει ότι το υλικό «δεν παρουσιάζει τον Τίμπερλεϊκ με τον καλύτερο τρόπο», κάτι που εντείνει τη δυσφορία της Μπίελ. Παρόλα αυτά, η ίδια παραμένει στο πλευρό του συζύγου της, ακόμη και αν διαφωνεί με ορισμένες από τις επιλογές του.
«Τον υποστηρίζει, αλλά δεν διστάζει να εκφράσει την απογοήτευσή της όταν δεν συμφωνεί με αποφάσεις. Αυτή ήταν μία από αυτές τις στιγμές», αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.
Εστίαση στην οικογένεια
Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2012, έχει αποκτήσει δύο παιδιά και σύμφωνα με το περιβάλλον τους, η Biel βρίσκει ισορροπία εστιάζοντας στην οικογενειακή ζωή και στη δουλειά της. «Έχουν υπάρξει δύσκολες στιγμές το τελευταίο διάστημα, όμως προσπαθεί να προχωρήσει μπροστά», σημειώνεται.
Το χρονικό της σύλληψης
Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ συνελήφθη στις 18 Ιουνίου 2024 στο Σαγκ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης, αφού έφυγε από ξενοδοχείο στο Λονγκ Άιλαντ. Αρχικά αντιμετώπισε κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και δύο τροχαίες παραβάσεις (παραβίαση STOP και μη τήρηση λωρίδας κυκλοφορίας).
Ο δικηγόρος του, Edward Burke Jr., υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής «δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ», ενώ τον Σεπτέμβριο του 2024 επήλθε συμφωνία, με τον Τίμπερλεϊκ να δηλώνει ένοχος σε ελαφρύτερο αδίκημα.
Νομικές κινήσεις και δημοσιοποίηση
Ο Τίμπερλεϊκ είχε αρχικά κινηθεί νομικά ώστε να αποτραπεί η δημοσιοποίηση του βίντεο, υποστηρίζοντας ότι θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στη φήμη και την ιδιωτική του ζωή. Τελικά, συμφώνησε στη δημοσίευση μιας επεξεργασμένης εκδοχής, μετά από συμφωνία με τις τοπικές αρχές.
Τι δείχνει το βίντεο
Στο οπτικό υλικό, ο Τίμπερλεϊκ εμφανίζεται να δυσκολεύεται να εκτελέσει τις δοκιμασίες νηφαλιότητας, όπως, να περπατήσει σε ευθεία γραμμή και να σταθεί στο ένα πόδι.
Σε κάποια στιγμή ακούγεται να λέει: «Αυτά τα τεστ είναι πραγματικά δύσκολα», ενώ φαίνεται αρκετά αγχωμένος.
Όταν οι αστυνομικοί τον ρωτούν τι κάνει στην περιοχή, απαντά: «Είμαι σε παγκόσμια περιοδεία, είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ».
Κατά τη μεταφορά του στο περιπολικό, ρωτά: «Γιατί με συλλαμβάνετε;», ενώ στο αστυνομικό τμήμα φαίνεται έκπληκτος όταν ενημερώνεται ότι θα παραμείνει κρατούμενος για τη νύχτα.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας του με τις αρχές, του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 δολαρίων, υποχρεώθηκε σε 25 ώρες κοινωνικής εργασίας και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 90 ημέρες.