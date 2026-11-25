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Η 25η Νοεμβρίου έχει συνδεθεί στη μετεωρολογική ιστορία της Ελλάδας με αξιοσημείωτες ψυχρές εισβολές, πυκνές χιονοπτώσεις, αλλά και σοβαρές πλημμυρικές καταστροφές. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του μετεωρολογικού χειμώνα, οι ιστορικές καταγραφές αναδεικνύουν τις μεγάλες αντιθέσεις που μπορεί να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας.

Όταν ο χειμώνας ερχόταν νωρίς

Στις 25 Νοεμβρίου του 1936, ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες επικρατούσαν στη βόρεια Ελλάδα, με χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη. Στη Φλώρινα ο υδράργυρος υποχώρησε στους −7 βαθμούς Κελσίου.

Εντυπωσιακό ήταν και το επεισόδιο του 1953. Πυκνές χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν σε ημιορεινές περιοχές ολόκληρης της χώρας, ενώ χιόνια σημειώθηκαν ακόμη και στον Αίνο της Κεφαλονιάς. Στο Πήλιο, στον δρόμο που συνδέει τον Βόλο με τη Ζαγορά, το ύψος του χιονιού έφθασε το ένα μέτρο.

Ανάλογη χειμωνιάτικη εικόνα καταγράφηκε το 1975, όταν χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα πεδινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, ακόμη και στον Βόλο, δημιουργώντας προβλήματα στις συγκοινωνίες. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2004, ασθενείς χιονοπτώσεις εκδηλώθηκαν και στη βόρεια Αττική.

Οι καταστροφικές πλημμύρες του Νοεμβρίου

Στον αντίποδα των ψυχρών εισβολών βρίσκονται τα μεγάλα πλημμυρικά επεισόδια. Στις 24 και 25 Νοεμβρίου του 2005, ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στη Λακωνία, τη Μεσσηνία και την Αττική. Στη Λακωνία, η επικίνδυνη άνοδος της στάθμης του Ευρώτα έθεσε τις αρχές σε συναγερμό, ενώ μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου.

Χαρακτηριστικό της έντασης της κακοκαιρίας είναι ότι μέσα σε τρεις ημέρες καταγράφηκαν 180 χιλιοστά βροχής στην Καλαμάτα και 136 χιλιοστά στο Ελληνικό. Την ίδια περίοδο πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στη Λέσβο.

Το 2013, τα Δωδεκάνησα βρέθηκαν αντιμέτωπα με διαδοχικά επεισόδια έντονων βροχοπτώσεων. Μετά τις φονικές πλημμύρες που είχαν πλήξει τη Ρόδο τις προηγούμενες ημέρες, στις 25 Νοεμβρίου σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα καταγράφηκαν και στην Ψέριμο.

Η αξία της ιστορικής μνήμης

Οι καταγραφές αυτές υπενθυμίζουν τον μεταβατικό χαρακτήρα του Νοεμβρίου στο ελληνικό κλίμα. Η εισβολή ψυχρών αερίων μαζών μπορεί να φέρει πρόωρες χιονοπτώσεις, ενώ η σχετικά θερμή Μεσόγειος μπορεί να τροφοδοτήσει με υγρασία οργανωμένα συστήματα κακοκαιρίας, ευνοώντας έντονες βροχοπτώσεις.

Η μελέτη των ιστορικών γεγονότων δεν αποτελεί απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν. Συμβάλλει στην κατανόηση της τοπικής επικινδυνότητας, στην αναγνώριση των ευάλωτων περιοχών και στην καλύτερη προετοιμασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Πηγές και ιστορική τεκμηρίωση

Κύρια πηγή: Αρχείο Θοδωρή Κολυδά – Ημερολόγιο Καιρού.

Συμπληρωματικές πηγές:

Καθημερινή – Καταστροφές σε Αττική, Λακωνία και Μεσσηνία (26/11/2005) – Περιλαμβάνει και τις επίσημες μετρήσεις βροχόπτωσης της ΕΜΥ.

in.gr – Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία σε Πελοπόννησο και Αττική (25/11/2005)

ΥΠΕΝ – Ιστορικές πλημμύρες Νήσων Αιγαίου – Τεκμηρίωση της πλημμύρας στην Καλλονή Λέσβου.

Πολιτική Προστασία – Απολογισμός δράσης ΚΕΠΠ 2013 – Επίσημη καταγραφή των πλημμυρών στα Δωδεκάνησα.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ιστορικό πλημμυρών και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Καλλονής

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