Snapshot Snapshot powered by AI

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) ανακάλυψαν πρόσφατα μια παραβίαση κυβερνοασφάλειας που εξέθεσε ορισμένες από τις μη απόρρητες πληροφορίες τους, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Οι εισβολές επηρέασαν ένα δίκτυο που αναζητά πληροφορίες από δημόσιο, μη απόρρητο υλικό, σύμφωνα με την «New York Times», η οποία ανέφερε πρώτη την παραβίαση, ανοίγει νέα καρτέλα. Αν και δεν ήταν σαφές συγκεκριμένα ποιο μη απόρρητο υλικό παραβιάστηκε, πιστεύεται ότι πληροφορίες από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες εκτέθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της παραβίασης, πρόσθεσαν οι «Times».

Όταν ρωτήθηκε για την αναφορά, το ODNI δήλωσε ότι «δεν υπήρξαν διαταραχές σε κρίσιμες λειτουργίες ή απόρρητα συστήματα».

Η είδηση αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά διακοπών λειτουργίας τεχνολογικών συστημάτων και περιστατικών κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας παραβίασης που αναφέρθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Πρόσφατα αποκαλύφθηκαν δύο ξεχωριστές παραβιάσεις στο FBI, ενώ το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν επίσης εμπλακεί σε πρόσφατα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.