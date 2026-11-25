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Πρόσκαιρη βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό και το μέτωπο που μας επηρέασαν κινούνται ανατολικότερα.

Παράλληλα, η ανάπτυξη αντικυκλώνα στη Βαλκανική ευνοεί τη μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας.

Η βελτίωση, ωστόσο, θα είναι προσωρινή, καθώς στην κεντρική Μεσόγειο διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια νέα μεταβολή του καιρού.

Το χαμηλό της Γένοβας και οι ισχυρές βροχοπτώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχηματισμός βαρομετρικού χαμηλού στον κόλπο της Γένοβας, το οποίο θα παραμείνει σχεδόν στάσιμο στην ευρύτερη περιοχή έως την Παρασκευή, τροφοδοτώντας συνεχώς τη δυτική Ελλάδα με υγρές αέριες μάζες.

Η επικράτηση νοτίων ανέμων και η επίδραση του ορεινού αναγλύφου θα ευνοήσουν την εκδήλωση σημαντικών βροχοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν ισχυρό σήμα για μεγάλα ύψη υετού, τα οποία τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά.

Εκτός από την ένταση των βροχοπτώσεων, ιδιαίτερη σημασία έχει η διάρκειά τους και η συνολική ποσότητα νερού που θα δεχθούν οι λεκάνες απορροής. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων.

Αλλαγή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, με αποτέλεσμα την επέκταση των βροχοπτώσεων και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Από την Κυριακή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει, με τους ανέμους να στρέφονται σε βόρειους και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει αισθητή πτώση. Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Καθώς πλησιάζουμε στην έναρξη του μετεωρολογικού χειμώνα, ο καιρός αποκτά σταδιακά περισσότερο χειμερινά χαρακτηριστικά. Το κύριο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, πάντως, για τις αμέσως επόμενες ημέρες παραμένει στραμμένο στις σημαντικές βροχοπτώσεις της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας.

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