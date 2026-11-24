Αποστολή στη Βαλένθια

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε τον αγώνα με την πεντάδα του Κάουνας, δηλαδή έναν γκαρντ (Φρανσίσκο), τρεις φόργουορντ (Μπόνγκα, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε), αλλά και τον Φαλ. Με τον Γάλλο να «κλείνει» τη ρακέτα και να «μπλοκάρει» τον Σορτς, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ καλά (2-6 με κάρφωμα του πράσινου σέντερ). Στη συνέχεια, όμως, ο Χαβιέ Αλμπέρτ άλλαξε σχήμα, ο Λεσόρ αντικατέστησε τον συμπατριώτη του και η Βαλένθια βρήκε ρυθμό. Κυρίως, λόγω της πράσινης αστοχίας που οδήγησε τη Βαλένθια σε ταχύτατες επιθέσεις.

Με δύο σερί τρίποντα του Μπρουκς από τη γωνία μέσα σε λιγότερο από 5 δεύτερα σε κάθε επίθεση και ένα ακόμα του Οσετκόφσκι από λάθος στην επαναφορά προσπέρασε με +7 (15-8). Ο Λεσόρ έδωσε λύσεις κοντά στο καλάθι, ο Ναν πέρασε στο ματς και σκόραρε, ενώ η άμυνα άρχισε να ανεβάζει πάλι στροφές. Με τον Φαλ να επιστρέφει και να είναι φόβητρο στη ρακέτα, το Τριφύλλι επέστρεψε στο τέλος της πρώτης περιόδου (19-19).

Με το midrange του Γκραντ να είναι ανίκητο, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε ξανά, με επιμέρους σκορ 2-11, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (19-21). Ο Αμερικανός, ποστάροντας τα αντίπαλα γκαρντ, συνέχισε να δίνει λύσεις για την ομάδα του, η οποία δυσκολευόταν να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα. Αλλά στο 15ο λεπτό χρεώθηκε με το τρίτο του φάουλ και καθηλώθηκε στον πάγκο.

Με την άμυνά του να παραμένει συγκεντρωμένη και σε υψηλά επίπεδα ενέργειας, ο Παναθηναϊκός βρήκε αυτό που έψαχνε. Το ποιοτικό ξέσπασμα ενός παίκτη του. Ο Γιαμπουσέλε πέτυχε το πρώτο τρίποντο της ομάδας του μετά από 5 άστοχες προσπάθειες, ακολούθησε ένα μακρινό δίποντο, αλλά και μια εκπληκτική ασίστ στον Φαλ χωρίς να βλέπει για το +7 (32-39). Το ημίχρονο έκλεισε στο 34-39, με τους «πράσινους» παρά το 1/9 τρίποντα να έχουν ανταπεξέλθει στη μάχη των ριμπάουντ (17-17, με μόλις 2 πόντους παθητικό από τα 6 επιθετικά των Ισπανών) κι έχουν λιγότερα λάθη (5 έναντι 6, έχοντας δεχθεί 7 πόντους από αυτά).

Με τον Γιαμπουσέλε να συνεχίζει να είναι καταλυτικός, αλλά και την μπάλα να κυκλοφορεί εξαιρετικά από μέσα προς τα έξω για ένα τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +9 (36-45). Κάποιες λάθος αποφάσεις των διαιτητών, σε συνδυασμό με «πράσινα» λάθη επέτρεψαν στη Βαλένθια να επιστρέψει πολύ γρήγορα στο σκορ (43-45). Τα λάθη συνεχίστηκαν, το γήπεδο πήρε φωτιά και η Βαλένθια με συνολικό 13-0 σερί, προσπέρασε με 4 (49-45) στο 25ο λεπτό.

Ο Ομπράντοβιτς πήγε σε σχήμα με τρεις γκαρντ (Γκραντ, Μπάντιο, Ναν) για να ανταπεξέλθει στην πίεση των γηπεδούχων, ενώ Λεσόρ ξεκόλλησε την ομάδα του επιθετικά (49-48). Με Ναν και Χουάντσο ο Παναθηναϊκός προσπέρασε εκ νέου (52-53), αλλά οι γηπεδούχοι είχαν απάντηση με 5-0 σερί (57-53). Ένα ξέσπασμα του Ναν με 4 σερί πόντους σαν να κάνει περίπατο στην αντίπαλη ρακέτα, καλές άμυνες και τρίποντο του Ρογκαβόπουλο μετά από τρομερή κυκλοφορία έφεραν σερί 11-0 για τον Παναθηναϊκό (57-64)! Με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο 59-64 μετά από ανύπαρκτο φάουλ του Λεσόρ στον Τέιλορ.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τους Ρογκαβόπουλο και Χουάντσο να απαντούν στο τρίποντο του Τέιλορ (62-70), αλλά ο Σαν-Σουπερί «πλήγωσε» τους «πράσινους» με 5 σερί πόντους (67-70). Ο Φαλ έδωσε ανάσα, αλλά δύο λάθη από Ναν και Γκραντ (που ζήτησαν επίμονα φάουλ και μάλλον είχαν δίκιο), έφεραν αιφνιδιασμούς του Σορτς και τη Βαλένθια στο «Χ» (72-72) με λιγότερο από 6 λεπτά να απομένουν. Η πίεση των Ισπανών έφερε νέο λάθος και το προσπέρασμα (74-72), με τον Γκραντ να απαντά με καλάθι και φάουλ (74-74, αφού έχασε τη βολή) στο 35'.

Οι «πράσινοι» είχαν ήδη συμπληρώσει 5 ομαδικά λόγω των αποφάσεων με διαφορετικά κριτήρια από τους Μπελόσεβιτς, Κόλιενσιτς και Ράσις, με τον Ρόγκα, πάντως, να δίνει νέο προβάδισμα μετά από επθετικό ριμπάουντ (75-76). Ο Κάρδενας απάντησε, ο Χέιζ-Ντέιβις όχι, αλλά μετά την καλή άμυνα ο Γιαμπουσέλε το έκανε (77-78) με 2/2 βολές και 3:18 να απομένουν.

Οι πράσινοι έχασαν τρομερές ευκαιρίες να σκοράρουν με ελεύθερα τρίποντα, ο Σακό έκανε το 79-78, αλλά ο Γκραντ με 2/2 βολές διαμόρφωσε το 79-80, 1:34 για το τέλος. Ο Μπρουκς απάντησε, ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε μετά από λάθος επιλογή του Γιαμπουσέλε και ο Σορτς -αν και έκανε ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ που δεν δόθηκε- έστειλε την ομάδα του στο +3 (83-80).Ο Ναν ισοφάρισε με τρίποντο στα 30 δεύτερα, ο Μπρουκς αστόχησε και ο Παναθηναϊκός είχε μια τελευταία επίθεση.

Και ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε πάλι το θαύμα του! Με απίθανο buzzer-beater έδωσε μια τεράστια νίκη στην ομάδα του.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-19, 34-39, 59-64, 83-86

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