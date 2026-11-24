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Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακού εκβιασμού με θύμα έναν 16χρονο ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Χαλκίδα, μετά από καταγγελία που υπέβαλε ο ανήλικος το μεσημέρι της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026. Οι δράστες φέρονται να τον παγίδευσαν μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας, κατέγραψαν προσωπικές του στιγμές και στη συνέχεια απαίτησαν χρήματα, απειλώντας να δημοσιοποιήσουν το υλικό.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 13:00, όταν ο 16χρονος επικοινώνησε μέσω της εφαρμογής Telegram με λογαριασμό που εμφανιζόταν να ανήκει σε γυναίκα.Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους αντάλλαξαν υλικό σεξουαλικού περιεχομένου και πραγματοποίησαν βιντεοκλήση. Χωρίς να το γνωρίζει ο ανήλικος, η άγνωστη συνομιλήτριά του φέρεται να κατέγραψε και να αποθήκευσε φωτογραφίες από προσωπικές του στιγμές.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, ο 16χρονος δέχθηκε μήνυμα στο Instagram από διαφορετικό λογαριασμό. Μέσω αυτού, άγνωστα άτομα φέρονται να του έδωσαν οδηγίες να εγκαταστήσει συγκεκριμένη εφαρμογή και να καταβάλει χρηματικό ποσό.

Ως αντάλλαγμα, του υποσχέθηκαν ότι οι προσωπικές φωτογραφίες που είχαν αποκτήσει δεν θα δημοσιοποιούνταν.

Ο ανήλικος, ωστόσο, αρνήθηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις των εκβιαστών. Δεν προχώρησε σε καμία χρηματική μεταφορά και διέκοψε αμέσως την επικοινωνία μαζί τους.

Διέρρευσαν τις φωτογραφίες σε ομαδική συνομιλία

Η εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη, καθώς λίγο αργότερα ο 16χρονος διαπίστωσε ότι οι απειλές είχαν πραγματοποιηθεί. Οι επίμαχες φωτογραφίες είχαν ήδη αποσταλεί σε ομαδική συνομιλία που δημιουργήθηκε στο Instagram.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας λίγο μετά τις 14:00, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία και να διερευνούν την υπόθεση.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τα ψηφιακά ίχνη των εμπλεκόμενων λογαριασμών, προκειμένου να εντοπίσουν τους υπευθύνους και να εξακριβώσουν την ταυτότητά τους.

Η υπόθεση αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους του διαδικτυακού εκβιασμού με προσωπικό ή σεξουαλικό βιντεοληπτικό υλικό, γνωστού διεθνώς ως sextortion, με τους δράστες να χρησιμοποιούν ψεύτικα προφίλ και διαφορετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να παγιδεύουν τα θύματά τους.

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