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Απίστευτο θράσος επέδειξαν δύο απατεώνες σε χωριό στην περιοχή της Λοκρίδας, οι οποίοι κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό από 82χρονη γυναίκα. Οι απατεώνες μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να αρπάξουν ολόκληρο πλυντήριο, μέσα στο οποίο η παθούσα φύλαγε τις οικονομίες της!

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής (22/11/2026) στην οικία της ηλικιωμένης γυναίκας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, δύο άγνωστοι δράστες χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού της ηλικιωμένης και, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της εφορίας, κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικό της κατοικίας.

Εκεί, οι δράστες εντόπισαν και σήκωσαν κυριολεκτικά ένα πλυντήριο, μέσα στο οποίο ήταν κρυμμένο σημαντικό χρηματικό ποσό, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν ακόμη 1.000 ευρώ ανεβάζοντας τη συνολική λεία του πάνω από 30.000 ευρώ!

Αμέσως μετά, οι αδίστακτοι δράστες επιβιβάστηκαν σε ένα λευκό αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το οικείο Αστυνομικό Τμήμα, διεξάγοντας έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των θρασύτατων δραστών.

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