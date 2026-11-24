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Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, όταν ένας άνδρας, πιστεύοντας ότι μπροστά του υπήρχε σταθερό δάπεδο, συνέχισε ανυποψίαστος να περπατά, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα σε πισίνα.

Ο άνδρας δεν αντιλήφθηκε ότι η επιφάνεια μπροστά του ήταν νερό, με τη στιγμή της απρόσμενης βουτιάς του να καταγράφεται σε βίντεο, το οποίο έγινε γρήγορα viral στα social media.

MAN WALKS STRAIGHT into POOL thinking it’s SOLID FLOOR in CHINA https://t.co/3ZBydzzz0j — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 24, 2026

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