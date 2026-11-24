Κίνα: Μπέρδεψε την πισίνα με το πάτωμα και κατέληξε στο νερό - Βίντεο
Το απρόοπτο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τον άνδρα να καταλήγει στο νερό
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Ένα απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, όταν ένας άνδρας, πιστεύοντας ότι μπροστά του υπήρχε σταθερό δάπεδο, συνέχισε ανυποψίαστος να περπατά, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα σε πισίνα.
Ο άνδρας δεν αντιλήφθηκε ότι η επιφάνεια μπροστά του ήταν νερό, με τη στιγμή της απρόσμενης βουτιάς του να καταγράφεται σε βίντεο, το οποίο έγινε γρήγορα viral στα social media.
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