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Από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και τη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου μέχρι τις μεγάλες θεατρικές σκηνές της Αθήνας,ο Τέλης Ζώτος διέγραψε μια πολυσχιδή καλλιτεχνική πορεία, συνεργαζόμενος με θρυλικές μορφές του ελληνικού δράματος.

Ηθοποιός με κλασική θεατρική παιδεία και ευρύ ερμηνευτικό ρεπερτόριο, κινήθηκε με την ίδια ευχέρεια ανάμεσα στην αρχαία τραγωδία, το σύγχρονο δραματολόγιο, την κωμωδία και τον κινηματογράφο, ενώ ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.

Από την Αλεξάνδρεια στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου

Ο Τέλης Ζώτος, κατά κόσμον Αριστοτέλης Ζώτος, γεννήθηκε το 1941 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σπούδασε υποκριτική στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (Royal Academy of Dramatic Art – RADA).

Η πρώτη του θεατρική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε με το «Πειραϊκό Θέατρο» του Δημήτρη Ροντήρη, ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του ελληνικού θεάτρου.

Ο Τόλης Ζώτος

Στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα ήρθε σε επαφή με το αρχαίο δράμα, ερμηνεύοντας τον Αιγέα στη «Μήδεια» του Ευριπίδη και τον Ορέστη στην «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή. Με το «Πειραϊκό Θέατρο» περιόδευσε επί δύο χρόνια σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αποκτώντας από νωρίς διεθνή θεατρική εμπειρία.

Στις 28 Αυγούστου 1963, έναν χρόνο πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του, έγινε μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, με αριθμό μητρώου 3219.

Στο πλευρό της Έλλης Λαμπέτη και της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Η θεατρική του διαδρομή συνδέθηκε με μερικές από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου.

Το 1967 συνεργάστηκε με τη θεατρική επιχείρηση του Βασίλη Μπουρνέλλη στην παράσταση «Η πεντάμορφη», διασκευή του γνωστού λαϊκού έργου «Γενοβέφα», ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε στην παράσταση «Μαρία του Οκτώβρη».

Το 1968 συνεργάστηκε με τη Σμαρούλα Γιούλη στο έργο του Γιώργου Λαζαρίδη «Ο τρελός του λούνα παρκ και η ατσίδα», ενώ το 1969 βρέθηκε στο πλευρό της Έλλης Λαμπέτη, στην παράσταση «Φράνκυ» της Κάρσον ΜακΚάλλερς.

Το 1971 εντάχθηκε στον θίασο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική συνεργασία στο ενεργητικό του.

Ακολούθησαν η συνεργασία του με τη Σμαρούλα Γιούλη στον «Άγνωστο» του Νίκου Φώσκολου το 1972, η παρουσία του στο θέατρο Βέμπο το 1973 σε μουσική κωμωδία του Γιάννη Δαλιανίδη, καθώς και η συνεργασία του με τον Νίκο Ρίζο το 1976.

Την περίοδο 1976-1977 περιόδευσε με τον θίασο της Αλεξάνδρας Λαδικού, συμμετέχοντας στην παράσταση «Νυχτερινή επίσκεψη».

Ο Τόλης Ζώτος

Μια θεατρική διαδρομή δεκαετιών

Η παρουσία του Τέλη Ζώτου στο ελληνικό θέατρο συνεχίστηκε τις επόμενες δεκαετίες, με συμμετοχές σε έργα του ελληνικού και του διεθνούς δραματολογίου.

Την περίοδο 1983-1984 συνεργάστηκε με τη Μαίρη Βιδάλη στο έργο «Σύζυγοι με δοκιμή» του Φρέντερικ Λόνσντεϊλ, ενώ το 1986 συμμετείχε στην παράσταση «Ο ατίθασος» του Δημήτρη Ψαθά.

Το 1987 εμφανίστηκε στο έργο «Στη σκιά της Εβίνας» και το 1989 στην παράσταση «Κορίτσια, κάφτε τους».

Το 1995 συμμετείχε στο κλασικό έργο του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω «Το επάγγελμα της κυρίας Γουώρρεν», σε συνεργασία με τον Χρήστο Φράγκο.

Σημαντική υπήρξε και η συνεργασία του με την Άννα Συνοδινού, με την οποία εμφανίστηκε το 1997 στο Θέατρο Αθηνών, στην παράσταση «Ο φωταγωγός», ερμηνεύοντας τον ρόλο του γιου.

Οι επιλογές του αποτυπώνουν το εύρος του θεατρικού του ρεπερτορίου, το οποίο εκτεινόταν από την αρχαία ελληνική τραγωδία και τον Σαίξπηρ μέχρι τη γαλλική κλασική δραματουργία και το σύγχρονο ελληνικό θέατρο.

Η πορεία του στον ελληνικό κινηματογράφο

Παράλληλα με τη θεατρική του δραστηριότητα, ο Τέλης Ζώτος ανέπτυξε αξιοσημείωτη παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο, συνεργαζόμενος με καταξιωμένους σκηνοθέτες.

Οι πρώτες κινηματογραφικές του εμφανίσεις καταγράφονται το 1964, ενώ τα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε δραματικές, αισθηματικές και κοινωνικές ταινίες.

Μεταξύ των κινηματογραφικών παραγωγών στις οποίες εμφανίστηκε συγκαταλέγονται:- «Τετράγωνο» (1964), «Δάφνις και Χλόη ’66» (1966), «Οι άντρες δεν λυγίζουν ποτέ» (1968), «Ο θαυματοποιός», «Η Μεσόγειος φλέγεται» (1970), «Ο επαναστάτης ποπολάρος» (1971), «Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας», «Ρόζα» (1982).

Συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τον Γρηγόρη Γρηγορίου, τον Κώστα Ανδρίτσο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Οδυσσέα Κωστελέτο, τον Χριστόφορο Χριστοφή και τον Δημήτρη Κολλάτο, ενώ στο ενεργητικό του καταγράφονται και συμμετοχές σε τρεις ξένες κινηματογραφικές παραγωγές.

Από τη «Γειτονιά μας» στη «Λάμψη»

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η παρουσία του Τέλη Ζώτου στην ελληνική τηλεόραση, ήδη από τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της μυθοπλασίας στη μικρή οθόνη.

Το 1972 συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά «Η γειτονιά μας», σε κείμενα του Κώστα Πρετεντέρη, ενώ ακολούθησε η εμφάνισή του στη σειρά «Στησιχόρου 73» του Ερρίκου Ανδρέου.

Το 1991 συμμετείχε στη «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου, μία από τις μακροβιότερες παραγωγές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Αργότερα πρωταγωνίστησε και στην κυπριακή τηλεοπτική σειρά «Στα φτερά του έρωτα».

Αξιόλογη ήταν η συνεισφορά του και στο ιστορικό «Θέατρο της Δευτέρας» της ΕΡΤ, μέσα από το οποίο το τηλεοπτικό κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει σημαντικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Ο ηθοποιός ερμήνευσε ρόλους σε έργα όπως τα «Όλα τα παιδιά του Θεού έχουν φτερά» του Ευγένιου Ο’Νηλ, «Νυχτερινή επίσκεψη», «Μια νύχτα έξω» του Χάρολντ Πίντερ, «Τρίτη και δεκατρείς», «Το ψάθινο καπέλο» του Ευγένιου Λαμπίς και «Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη».

Η χαρακτηριστική φωνή του στο ραδιόφωνο και στα ντοκιμαντέρ

Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα δεν περιορίστηκε στην υποκριτική μπροστά στην κάμερα ή πάνω στο θεατρικό σανίδι.

Ο Τέλης Ζώτος εργάστηκε ως αφηγητής σε πολλά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, αλλά και ως παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιών, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές του σε διαφορετικά τηλεοπτικά είδη.

Παράλληλα, ανέπτυξε δραστηριότητα στο ραδιόφωνο, αρχικά ως ηθοποιός σε ραδιοφωνικά θεατρικά έργα και αργότερα ως παρουσιαστής της ΕΡΤ.

Ασχολήθηκε επίσης με τη διδασκαλία της θεατρικής αγωγής, μεταφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του στον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ από το 1990 έως το 1996 διετέλεσε πολιτιστικός εκπρόσωπος δήμου και από το 2003 ανέλαβε καθήκοντα εφόρου πολιτιστικών θεμάτων.

Ένας εκπρόσωπος μιας σημαντικής γενιάς ηθοποιών

Η καλλιτεχνική πορεία του Τέλη Ζώτου συνδέεται με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού θεάματος. Από τις διεθνείς περιοδείες του Δημήτρη Ροντήρη και τους μεγάλους αθηναϊκούς θιάσους μέχρι τον ελληνικό κινηματογράφο, το ραδιοφωνικό θέατρο και τις ιστορικές παραγωγές της τηλεόρασης, η διαδρομή του συναντά διαφορετικά κεφάλαια της σύγχρονης πολιτιστικής ιστορίας της χώρας.

Με στέρεη θεατρική κατάρτιση, σημαντικές συνεργασίες και παρουσία σε διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία, ο Τέλης Ζώτος αποτελεί χαρακτηριστικό εκπρόσωπο μιας γενιάς ηθοποιών που υπηρέτησαν την τέχνη της υποκριτικής σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της.

Ο Τέλης Ζώτος έφυγε από την ζωή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σε ηλικία 85 ετών.

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