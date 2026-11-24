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Σοβαρή αλλεργική αντίδραση εκδήλωσε ένα τετράχρονο παιδί στη Μεσαρά, έπειτα από τσίμπημα μέλισσας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μοιρών. Το παιδί μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το emesara.gr, το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το τετράχρονο παιδί έπαιζε στο σπίτι του, σε κεφαλοχώρι της Μεσαράς. Μία μέλισσα το τσίμπησε στο πόδι, με την κατάσταση της υγείας του να επιδεινώνεται στη συνέχεια, καθώς εμφάνισε έντονο οίδημα στο πρόσωπο και αναπνευστική δυσχέρεια.

Λίγο μετά τις 18:30, το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου οι εφημερεύοντες γιατροί προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση στη χορήγηση της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής, επιτυγχάνοντας τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Ακολούθησε η επείγουσα διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου το προσωπικό είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την υποδοχή του και την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

Ευτυχώς, η εξέλιξη της υγείας του παιδιού είναι θετική, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

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