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Σε εξέλιξη παραμένει η ομηρία σε σούπερ μάρκετ στην Καρταχένα της Κολομβίας, όπου ομάδα ενόπλων κρατά περίπου 20 ανθρώπους, έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας χρηματαποστολής. Η κατάσταση έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, ενώ στην περιοχή έφτασε και ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης (24/11), στην περιοχή Λα Καστεγιάνα, όταν ένοπλοι επιχείρησαν να ληστέψουν θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων. Σύμφωνα με τα κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, η απόπειρα δεν εξελίχθηκε όπως είχαν σχεδιάσει οι δράστες, οι οποίοι κατέφυγαν σε κοντινό κατάστημα της αλυσίδας Éxito, κρατώντας ομήρους πελάτες και εργαζομένους.

Αρχικά, περίπου 30 άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο κατάστημα. Στη διάρκεια της ημέρας, δέκα από αυτούς κατάφεραν να αποχωρήσουν, ωστόσο οι υπόλοιποι παρέμεναν στα χέρια των ενόπλων, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται επί ώρες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τους δρόμους γύρω από το εμπορικό κατάστημα, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ειδικές μονάδες ασφαλείας. Οι αρχές επιχειρούν να διατηρήσουν επικοινωνία με τους δράστες, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους ομήρους.

Στην περιοχή συγκεντρώθηκαν και συγγενείς των εγκλωβισμένων, οι οποίοι περιμένουν ενημέρωση για την κατάσταση μέσα στο κτίριο. Η πολύωρη διάρκεια της ομηρίας έχει εντείνει την ανησυχία τους, καθώς παραμένουν περιορισμένες οι πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται οι άνθρωποί τους.

Στο σημείο ο πρόεδρος της Κολομβίας

Όπως μετέδωσε η κολομβιανή εφημερίδα EL TIEMPO, ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έφτασε στο κατάστημα Éxito, στην περιοχή Λα Καστεγιάνα, έπειτα από περισσότερες από 12 ώρες έντασης.

Η παρουσία του στο σημείο υπογραμμίζει τη σοβαρότητα που αποδίδουν οι αρχές στο περιστατικό, καθώς οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απελευθέρωση των ομήρων χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο Κολομβιανός πρόεδρος είχε επικοινωνία με τους ενόπλους, ενώ οι διαπραγματευτές συνεχίζουν τις επαφές τους αναζητώντας διέξοδο από την κρίση.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της αρχικής απόπειρας ληστείας και προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν οι δράστες έχουν διατυπώσει συγκεκριμένα αιτήματα για να αφήσουν ελεύθερους τους εγκλωβισμένους.

Μέχρι τον τελευταίο διαθέσιμο απολογισμό, δεν είχε ανακοινωθεί η λήξη της ομηρίας. Οι αρχές δεν είχαν δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της επιχείρησης, με την αγωνία των οικογενειών να παρατείνεται.

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