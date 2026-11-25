Σεισμός 3,3 Ρίχτερ ανατολικά της Ρόδου
Ο σεισμός σημειώθηκε τέσσερα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε στις 00:04 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 25/11) σε υποθαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Ρόδου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 33,2 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται, 25 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον Αρχάγγελο της Ρόδου.
3,2 Ρίχτερ από το EMSC
Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 34 χλμ. και επίκεντρο 40 χλμ. νοτιοανατολικά από το Φαληράκι.
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