Ο viral οικοδόμος από το Ρέθυμνο που συνδυάζει δουλειά, γυμναστική και μουσική
Μέσα από τα βίντεό του, ο έμπειρος τεχνίτης συνδυάζει τη σκληρή δουλειά στο εργοτάξιο με τη γυμναστική, το χιούμορ και την αγάπη του για το λαϊκό και το κρητικό τραγούδι
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Ένας διαφορετικός τρόπος να παρουσιάσει την καθημερινότητα ενός οικοδόμου στα social media έχει βρει ο Γιώργος Βοριάς από το Ρέθυμνο.
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