Σαν σήμερα 25 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 25 Νοεμβρίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 25 Νοεμβρίου.
- 1343 - Τσουνάμι, που προκλήθηκε από σεισμό στη Τυρρηνική θάλασσα, καταστρέφει μεταξύ άλλων τη Νάπολη και το Αμάλφι.
- 1826 - Η φρεγάτα Ελλάς φτάνει στο Ναύπλιο για να γίνει η πρώτη ναυαρχίδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
- 1935 - Μετά το δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου, ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ επιστρέφει στην Αθήνα, έπειτα από 12 χρόνια εξορίας. Παύει τον πρωθυπουργό Γεώργιο Κονδύλη και αναθέτει την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο Δεμερτζή. Υπουργός Στρατιωτικών αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπάγος.
- 1963 - Πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κηδεία του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
- 1973 - Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, επικεφαλής της χούντας των συνταγματαρχών, ανατρέπεται μετά από πραξικόπημα με επικεφαλής τον ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαννίδη.
- 1992 - Οι βουλευτές της Τσεχοσλοβακίας ψηφίζουν τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας σε Τσεχία και Σλοβακία από την 1η Ιανουαρίου 1993.
- 2005 - Πεθαίνει σε ηλικία 59 ετών, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ο Βορειοϊρλανδός Τζορτζ Μπεστ.
- 2016 - Πεθαίνει σε ηλικία 90 ετών, ο Κουβανός επαναστάτης και πολιτικός, Φιδέλ Αλεχάντρο Κάστρο Ρους, γνωστός ως Φιδέλ Κάστρο.
- 2020 - Πεθαίνει σε ηλικία 60 ετών, ο «θεός της μπάλας», ο θρυλικός Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
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