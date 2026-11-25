O πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί

Snapshot Snapshot powered by AI

Για το τέλος της εποχής των κυρώσεων και των οικονομικών αποκλεισμών έκανε λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνεται μια νέα παγκόσμια τάξη, στην οποία οι χώρες που επιβάλλουν περιορισμούς χάνουν σταδιακά την επιρροή τους.

Αφορμή για την τοποθέτησή του αποτέλεσε δημοσίευμα του Economist με τίτλο «Axis of Malice» («Άξονας κακοβουλίας»), το οποίο εξετάζει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας, Κίνας, Ιράν και Βόρειας Κορέας, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αζιζί υποστήριξε ότι οι οικονομικές κυρώσεις και οι αποκλεισμοί δεν αποδίδουν πλέον όπως στο παρελθόν, καθώς οι χώρες που βρίσκονται στο στόχαστρο της Δύσης αναπτύσσουν εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας.

«Η εποχή των κυρώσεων και των αποκλεισμών τελείωσε. Οι χώρες δεν πρόκειται πλέον να παραμένουν αδρανείς. Αντιδρούν διευρύνοντας τη συνεργασία τους», ανέφερε.

Ο Ιρανός αξιωματούχος αμφισβήτησε παράλληλα τη δυνατότητα των δυτικών κρατών να καθορίζουν τις διεθνείς εξελίξεις μέσω οικονομικών πιέσεων.

«Ονομάστε το όπως θέλετε. Η πραγματικότητα παραμένει αμετάβλητη: μια νέα παγκόσμια τάξη κυβερνά τον κόσμο και, μετά τις αποτυχίες σας, ο ρόλος σας είναι μικρότερος από ποτέ», έγραψε.

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις

Οι δηλώσεις του Αζιζί έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Τη Δευτέρα (23/11), το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε δεκάδες πρόσωπα και επιχειρήσεις που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, συμμετέχουν στο λεγόμενο «σκιώδες τραπεζικό δίκτυο» του Ιράν, διευκολύνοντας τη μεταφορά κεφαλαίων και την παράκαμψη των διεθνών περιορισμών.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο δίκτυο ως μία από τις τελευταίες οικονομικές διεξόδους της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, ο Αζιζί παρουσιάζει την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων του Ιράν με άλλες χώρες ως απάντηση στην πολιτική κυρώσεων της Ουάσινγκτον.

Το δημοσίευμα του Economist επισημαίνει ότι η στενότερη συνεργασία Ρωσίας, Κίνας, Ιράν και Βόρειας Κορέας δυσκολεύει την εφαρμογή των δυτικών περιορισμών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι κυρώσεις έχουν πάψει να επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών αυτών.

Διαβάστε επίσης