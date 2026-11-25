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Με επιτυχία εκτοξεύθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/11) το κινεζικό διαστημόπλοιο Shenzhou-24, μεταφέροντας τρεις αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό Tiangong. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο πρώτος ξένος αστροναύτης που συμμετέχει σε κινεζική επανδρωμένη διαστημική αποστολή, σε μια σημαντική εξέλιξη για τη συνεργασία Πεκίνου και Ισλαμαμπάντ.

Το διαστημόπλοιο αναχώρησε στις 08:18 τοπική ώρα (02:18 ώρα Ελλάδας) από το διαστημικό κέντρο Τζιουτσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, με πύραυλο Long March-2F. Η κινεζική υπηρεσία επανδρωμένων διαστημικών πτήσεων ανακοίνωσε ότι η εκτόξευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Επικεφαλής της αποστολής είναι ο 51χρονος Κινέζος αστροναύτης Τανγκ Χονγκμπό, ο οποίος πραγματοποιεί την τρίτη του διαστημική πτήση. Μαζί του ταξιδεύουν ο 39χρονος συμπατριώτης του Γου Γι και ο 40χρονος Πακιστανός Μουχάμαντ Ζίσαν Αλί, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν.

Ο πρώτος Πακιστανός αστροναύτης στον Tiangong

Ο Αλί αναμένεται να παραμείνει στον διαστημικό σταθμό για περίπου πέντε ημέρες, συμμετέχοντας σε επιστημονικά πειράματα που έχουν σχεδιαστεί από κοινού από την Κίνα και το Πακιστάν.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνεται πείραμα με φωτοσυνθετικά κυανοβακτήρια, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να επιστρέψει στη Γη με το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, το οποίο βρίσκεται ήδη στον σταθμό.

«Κουβαλώ το όνομα του Πακιστάν στον ώμο μου», δήλωσε ο Αλί στους δημοσιογράφους πριν από την εκτόξευση, περιγράφοντας τη σημασία που έχει η αποστολή για τη χώρα του.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, χαρακτήρισε την πτήση ιστορική στιγμή, ευχαριστώντας τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για τη συνεργασία των δύο χωρών στον διαστημικό τομέα.

Τα επόμενα σχέδια της Κίνας στο Διάστημα

Η Shenzhou-24 αποτελεί μέρος του προγράμματος τακτικής εναλλαγής πληρωμάτων στον Tiangong, όπου οι Κινέζοι αστροναύτες πραγματοποιούν αποστολές διάρκειας περίπου έξι μηνών.

Η συμμετοχή του Πακιστανού αστροναύτη αποτελεί παράλληλα ένα νέο βήμα στην προσπάθεια της Κίνας να διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες της στον τομέα της διαστημικής έρευνας.

Το Πεκίνο συνεχίζει την ανάπτυξη του επανδρωμένου διαστημικού του προγράμματος, με βασικό στόχο την αποστολή Κινέζων αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2030. Η κινεζική πλευρά διαβεβαιώνει ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει σε ισχύ, παρά τις καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί σε άλλες διαστημικές αποστολές.

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