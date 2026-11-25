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Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 10:00 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030,

Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον»,

Ενημέρωση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων,

Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις,

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,

Εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2027.

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