Στην πολιτική, όπως και στον πόλεμο, η χαμένη στιγμή δεν ξανάρχεται ποτέ πια!

Μετά τις ηχηρότατες ευρωπαϊκές “σφαλιάρες” στην αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας και την ξεκάθαρη διπλωματική νίκη της Ελλάδας και της Κύπρου, που καταγράφηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο της αποδομήσαν ολοκληρωτικά το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και σαφές μήνυμα εστάλη, για τις παρανομίες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν αποδεκτές και να νομιμοποιηθούν, η Ελλάδα οφείλει να εκμεταλλευθεί το άκρως θετικό “momentum” και να οριοθετήσει την Ελληνική ΑΟΖ με Κύπρο και Αίγυπτο, αυξάνοντας συγχρόνως τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια παντού όπου υπάρχει Ελλάδα, βάζοντας με τις ενέργειες αυτές την “αιφνιδιασμένη” Τουρκία κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο!

Τι φοβόμαστε; Μήπως η Τουρκία μας κηρύξει τον πόλεμο με βάση το casus belli της δεκαετίας του 90’. Ποιοι θα μας κηρύξουν τον πόλεμο; Οι απένταροι μήπως και χρεοκοπημένοι νέο-Οθωμανοί από απέναντι; Τίποτα δεν πρόκειται να κάνουν... Γνωρίζουν πολύ καλά, πως η Ελλάδα δεν έχει σχέση με τους πολέμους που διεξήγαγαν απέναντι σε πολύ κατώτερους και άναρχους στρατούς, χωρίς σοβαρό οπλισμό και μέσα! Η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρή για να το τολμήσουν, γίνεται όλο και πιο ισχυρή και αποφασισμένη και αυτό φαίνεται καθαρά...

Αν και δεν μπορούμε να πούμε, πως Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, αλλά μια γενικευμένη πολεμική σύγκρουση με την Ελλάδα ενέχει σοβαρούς κινδύνους και τεράστιο κόστος, που οι απέναντι υπολογίζουν προσεκτικά και βλέπουν πως δεν τους παίρνει.

Οι παράγοντες που προβληματίζουν και ουσιαστικά αποτρέπουν την Τουρκία, από παρορμητικές πολεμικές κινήσεις είναι:

-Το τεράστιο κόστος της ήττας και το γόητρο των νέο-οθωμανών: Μια αποτυχία ή ένα άσχημο αποτέλεσμα στο Αιγαίο θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα στο κύρος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και στην εσωτερική πολιτική σκηνή.

-Η ισορροπία ισχύος στον αέρα και στη θάλασσα: Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά ποιοτικά πλεονεκτήματα και επιχειρησιακή ικανότητα -ειδικά στην αεροπορία και σε στρατηγικές συμμαχίες, περιορίζοντας την ελευθερία κινήσεων των απέναντι.

-Διεθνείς και περιφερειακές συμμαχίες: Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας και οι ευρύτερες γεωπολιτικές διασυνδέσεις, όπως η αμυντική και οικονομική συνεργασία στην Ανατολική Mεσόγειο με χώρες όπως το Ισραήλ, η Γαλλία και η Κύπρος, προβληματίζουν το τουρκικό καθεστώς και τον ίδιο τον σουλτάνο.

-Η ρητορική απέναντι στην πραγματικότητα: Ενώ τμήμα του τουρκικού τύπου κραυγάζει, πως η Τουρκία δεν φοβάται ούτε την Ελλάδα ούτε τις συμμαχίες της και προτιμά τη διπλωματία, Τούρκοι στρατιωτικοί αναλυτές όμως τονίζουν, ότι μια ευρείας κλίμακας σύγκρουση θα ήταν καταστροφική για την ήδη χρεοκοπημένη χώρα τους, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει , πως η Ελλάδα δεν θα τραυματιστεί κι αυτή... αλλά το μόνο σίγουρο είναι, πως δεν θα χάσει!

Με το σιγοντάρισμα της ΕΕ, της Γαλλίας, της Αιγύπτου και του Ισραήλ, τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ για Ελλάδα και Κύπρο και τις αναγεννημένες ένοπλες δυνάμεις μας, που είναι σε θέση να βάλουν πλάτη... αν δεν κινηθούμε τώρα και ολιστικά, τότε πότε; Τα πάντα είναι ρευστά! Όταν υπάρχει «ρίσκο», κάνεις ίσως ένα βήμα πίσω… όταν όμως υπάρχει «ευκαιρία», το «άλμα» μπροστά είναι επιβεβλημένο!