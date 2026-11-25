Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μιλάει στα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε συνάντηση μεταξύ του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ και εκπροσώπων του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο...

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Ο Τζένσεν Χουάνγκ αποκάλυψε στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ότι είχε και «άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις», κατά τη διάρκεια μιας πολύωρης και ιδιαίτερα κρίσιμης συνεδρίασης το απόγευμα της Κυριακής, πριν από την απόφαση επαναφοράς του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Με την επιστροφή του στην εταιρεία, ο Χουάνγκ ενημέρωσε επίσης τους εργαζομένους ότι κάνει ψυχοθεραπεία.

Οι τελευταίες δύο εβδομάδες υπήρξαν ιδιαίτερα ταραχώδεις για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και την εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, αφότου παραδέχθηκε ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 12 Νοεμβρίου, όταν η Nvidia βρέθηκε αντιμέτωπη με αποκαλύψεις για φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν μία με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας και μία δεύτερη με παντρεμένη υφισταμένη του, η οποία κατείχε διευθυντική θέση στην Nvidia.

Ωστόσο, τη Δευτέρα ο Χουάνγκ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιστροφή, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στην Nvidia ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να επαναφέρει τον Χουάνγκ, παρά το γεγονός ότι κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής εκείνος παραδέχθηκε πως είχε περισσότερες εξωσυζυγικές σχέσεις από τις δύο που ήταν ήδη γνωστές στο κοινό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Χουάνγκ εμφανίστηκε «μετανιωμένος» για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια των κρίσιμων συνομιλιών.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συζήτησαν μαζί του «τη σημασία της ειλικρίνειας και της εντιμότητας», σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

Όταν επέστρεψε στα γραφεία της Nvidia τη Δευτέρα, ο Χουάνγκ έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, που θύμιζε την υποδοχή αστέρα της μουσικής.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους, πολλοί από τους οποίους κατέχουν μετοχές της εταιρείας, και δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να «γίνει καλύτερος διευθύνων σύμβουλος τη δεύτερη φορά».

«Λυπάμαι πάρα πολύ που σας υπέβαλα σε όλη αυτή τη δοκιμασία», δήλωσε σε βίντεο. «Έκανα ορισμένα πολύ σοβαρά λάθη και θα προσπαθήσω να επανέλθω», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια γενικής συνάντησης με το προσωπικό την Τρίτη, ο Χουάνγκ ζήτησε εκ νέου συγγνώμη και αποκάλυψε ότι κάνει ψυχοθεραπεία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

«Έχω κάνει τρομερά λάθη. Ήμουν άπιστος στη Λόρι (τη σύζυγό του), έχω πληγώσει τα παιδιά μου και φυσικά, σας έχω πληγώσει όλους». Έτσι ζήτησε συγγνώμη από τους υπαλλήλους ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, την επόμενη μέρα από την επαναπρόσληψή του, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που μεταδόθηκε ζωντανά.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε τέσσερις εξωσυζυγικές σχέσεις, είπε ότι βρισκόταν σε θεραπεία και αναγνώρισε ότι η παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας ήταν «απαράδεκτη».

Την προηγούμενη μέρα, είχε ήδη πει στους υπαλλήλους: «Αυτή τη φορά, θα είμαι καλύτερος Διευθύνων Σύμβουλος».

Ο Χουάνγκ χαρακτήρισε «εντελώς ψευδές» ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για να εξασφαλίσει την επαναφορά του. Σύμφωνα με το 63χρονο στέλεχος, το διοικητικό συμβούλιο ανέτρεψε την απόφασή του αφού «αξιολόγησε ολόκληρη την κατάσταση» και «συγκέντρωσε τα γεγονότα».

Εν τω μεταξύ, μετά την χθεσινή άνοδο 31% (μετά την είδηση ​​της επαναφοράς), η Nvidia έχασε 7,4% σήμερα στο κλείσιμο των συναλλαγών στη Wall Street.

Οι δύο γυναίκες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης

Ο Χουάνγκ έχει παραδεχθεί ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του επί 41 χρόνια, Λόρι Χουάνγκ.

Μία από τις φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις που προκάλεσαν ανησυχίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας ήταν εκείνη με την Άλις Χουάνγκ, πρώην διευθυντικό στέλεχος της Megaspeed, με την οποία δεν έχει συγγενική σχέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Άλις Χουάνγκ φέρεται να είχε διευκολύνει την αποστολή μικροτσίπ της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες, στο πλαίσιο επιχείρησης ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Παράλληλα, ο Χουάνγκ κατηγορήθηκε ότι διατηρούσε σχέση με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia αρμόδια για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, η οποία είναι επίσης παντρεμένη.

Καμία από τις δύο γυναίκες δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις καταγγελίες.

Η σύζυγός του, Λόρι Χουάνγκ, δεν έχει επίσης προβεί σε δημόσια δήλωση.

Σύμφωνα με το Forbes, σε περίπτωση διαζυγίου θα μπορούσε να εξασφαλίσει οικονομικό διακανονισμό που ενδέχεται να φτάσει τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η παρέμβαση Τραμπ και Βανς για την επιστροφή του

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα ενδέχεται να αποκόμισε κέρδη έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων από την επιστροφή του Χουάνγκ, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς παρενέβησαν το Σαββατοκύριακο, ασκώντας πιέσεις υπέρ της επαναφοράς του στην ηγεσία της Nvidia.

Οι προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου εντάθηκαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, όταν επέστρεψε στην Ουάσιγκτον από ταξίδι στην Κίνα και παρακολούθησε την πτώση των χρηματιστηριακών αγορών την Παρασκευή.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε στο CNBC ότι άσκησε πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia προκειμένου να επαναφέρει τον Χουάνγκ.

«Μίλησα μαζί τους, ας το θέσω έτσι», δήλωσε τη Δευτέρα. «Και τους έπεισα… Εγώ έκλεισα τη συμφωνία… Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να κάνει αυτό που θέλαμε να γίνει», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί στο εσωτερικό της εταιρείας σχετικά με τη συμπεριφορά του Χουάνγκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι ο επικεφαλής της Nvidia «δεν έκανε τίποτα κακό».

Σε ανακοίνωσή της, η Nvidia ανέφερε ότι είχε λάβει πληροφορίες και εκτιμήσεις από «ανώτατα κλιμάκια» της αμερικανικής κυβέρνησης προτού ανατρέψει την προηγούμενη απόφασή της.

«Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι η επαναφορά του Χουάνγκ δεν ενέχει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», ανέφερε η εταιρεία.

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο και έρευνα για παράνομες εξαγωγές μικροτσίπ

Παρά τη στήριξη του Λευκού Οίκου, η απόφαση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από μέλη του Κογκρέσου, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την εθνική ασφάλεια και ενδεχόμενες παραβιάσεις των περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας.

Οι New York Times ανέφεραν την Κυριακή ότι η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε επαφές με αξιωματούχο της βασικής υπηρεσίας πληροφοριών της Κίνας για περισσότερο από έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Επιπλέον, η εταιρεία στην οποία εργαζόταν, η Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό έρευνα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για φερόμενη παράνομη διακίνηση μικροτσίπ της Nvidia, η εξαγωγή των οποίων στην Κίνα υπόκειται σε περιορισμούς.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, η Nvidia γνωστοποίησε ότι θα προσλάβει επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης (chief compliance officer).

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η εσωτερική έρευνα για την υπόθεση θα συνεχιστεί με τη συνεργασία του Χουάνγκ.

Ο πραγματικός ρόλος της Μάντισον, κόρης του Τζένσεν Χουάνγκ

Στα 35 της χρόνια, η Μάντισον Χουάνγκ έχει ακολουθήσει μια ασυνήθιστη επαγγελματική πορεία για τα δεδομένα της Silicon Valley. Σε αντίθεση με τους γονείς της, Τζένσεν και Λόρι Χουάνγκ, που σπούδασαν πληροφορική και ηλεκτρολογία, η κόρη του συνιδρυτή της Nvidia έχτισε την καριέρα της ανάμεσα στην υψηλή γαστρονομία, τη γαλλική βιομηχανία πολυτελείας και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον φυσικό κόσμο.

Έχοντας αναλάβει πλέον τη θέση της ανώτερης διευθύντριας μάρκετινγκ προϊόντων και τεχνολογίας στον κολοσσό των ημιαγωγών, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερα τεταμένου περιβάλλοντος.

Παρότι η Μάντισον Χουάνγκ διατήρησε τη θέση της κατά τη διάρκεια της αναταραχής, ο ρόλος και οι μέθοδοι διοίκησής της εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση της Nvidia.

Από τη βιομηχανία πολυτελείας στην τεχνητή νοημοσύνη

Αν και αρχικά σχεδίαζε να σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός, η Μάντισον Χουάνγκ άλλαξε πορεία την τελευταία στιγμή, αποφασίζοντας να ακολουθήσει το πάθος της για την υψηλή γαστρονομία.

Ο πατέρας της την ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τα προσωπικά της ενδιαφέροντα, αντί να ακολουθήσει μια συμβατική τεχνική εκπαίδευση.

Έτσι, απέσυρε τις αιτήσεις της και γράφτηκε στο φημισμένο Culinary Institute of America, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου αποφοίτησε το 2012 με πτυχίο μαγειρικής τέχνης.

Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στη ζαχαροπλαστική στο ινστιτούτο Le Cordon Bleu, στο Παρίσι, ενώ στο Λονδίνο σπούδασε οινολογία, αποστάγματα και διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Λάτρης της σαμπάνιας υψηλής ποιότητας, είχε προσπαθήσει, όπως εξομολογήθηκε τον Απρίλιο του 2026 σε συζήτηση με φοιτητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ, «να καταλάβει πώς κατάφερναν να ενσωματώνουν τόσο έντονη προσωπικότητα και έναν ολόκληρο τρόπο ζωής μέσα σε ένα μόνο μπουκάλι».

Αφού εργάστηκε ως σεφ και σομελιέ στο Μαϊάμι, στη Νέα Υόρκη και στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, πραγματοποίησε την πρώτη σημαντική επαγγελματική της στροφή προς το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το 2015 εντάχθηκε στον γαλλικό κολοσσό ειδών πολυτελείας LVMH, στο Παρίσι, όπου εργάστηκε σχεδόν τέσσερα χρόνια με αντικείμενο πολυτελείς μάρκες και σαμπάνιες.

Για να πραγματοποιήσει τη μετάβασή της στον χώρο της τεχνολογίας, ακολούθησε πρόγραμμα MBA στο London Business School.

Στο πλαίσιο των σπουδών της εντάχθηκε το 2020 στη Nvidia ως ασκούμενη. Λίγο αργότερα προσλήφθηκε με πλήρη απασχόληση και ανέβηκε γρήγορα στην εταιρική ιεραρχία, αναλαμβάνοντας τη θέση της ανώτερης διευθύντριας μάρκετινγκ προϊόντων και τεχνολογίας για τις πλατφόρμες «φυσικής τεχνητής νοημοσύνης» (Physical AI).

Κατά την ίδια ομιλία της στη Σεούλ, υπερασπίστηκε τις «μη γραμμικές επαγγελματικές διαδρομές», εξηγώντας ότι ο κοινός παρονομαστής των διαφορετικών εργασιών της ήταν η προσοχή στη λεπτομέρεια, η αγάπη για την τεχνική αρτιότητα και η επιθυμία διαρκούς επαγγελματικής ανανέωσης.

Το μεγάλο στοίχημα της έξυπνης ρομποτικής

Σήμερα, οι αρμοδιότητες της Μάντισον Χουάνγκ καλύπτουν τρεις κρίσιμους τεχνολογικούς πυλώνες, οι οποίοι αποσκοπούν στο να επιτρέψουν στις μηχανές να κατανοούν τον πραγματικό κόσμο και να αλληλεπιδρούν μαζί του.

Ο πρώτος αφορά τη βιομηχανική προσομοίωση μέσω της πλατφόρμας Nvidia Omniverse.

Ο δεύτερος σχετίζεται με τα θεμελιώδη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τον φυσικό κόσμο, όπως το Cosmos.

Ο τρίτος αφορά τη ρομποτική, μέσω της πλατφόρμας Isaac και του προγράμματος Isaac Groot, που είναι αφιερωμένο στα ανθρωποειδή ρομπότ.

Παρότι η Nvidia αποτελεί ήδη έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, η επιτυχής ανάπτυξη αυτών των τριών τομέων θεωρείται απαραίτητη για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στη μετάβαση προς τη φυσική τεχνητή νοημοσύνη.

Οι New York Times και η Wall Street Journal, που έχουν δημοσιεύσει εκτενείς έρευνες για προβλήματα στη λειτουργία της Nvidia, αναγνωρίζουν ότι η Μάντισον Χουάνγκ περιγράφεται επίσης ως έξυπνη, ιδιαίτερα ικανή στο μάρκετινγκ, με οξυμένη αναλυτική σκέψη και μεγάλη άνεση στις δημόσιες ομιλίες.

Διαδραματίζει, μάλιστα, κεντρικό ρόλο στη στρατηγική ενίσχυσης των σχέσεων με σημαντικούς βιομηχανικούς εταίρους στην Ασία, όπως η Samsung, η SK Hynix, η LG, η Hyundai και η Foxconn.

Οι συνεργασίες αυτές επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη εικονικών εργοστασίων και στην εκπαίδευση ρομπότ μέσα σε προσομοιωμένα περιβάλλοντα.

Κατηγορίες για οικογενειοκρατία - Αύξηση αποδοχών άνω του 600%

Η Μάντισον Χουάνγκ έχει παραδεχθεί ότι χρειάστηκε να εργαστεί πολλές νύχτες προκειμένου να εξοικειωθεί με την εξειδικευμένη τεχνική ορολογία της Nvidia.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει δεν αφορά τις τεχνικές της γνώσεις, αλλά την ταχύτατη άνοδό της στην εταιρική ιεραρχία, η οποία έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις.

Σύμφωνα με τα οικονομικά έγγραφα που έχει καταθέσει η Nvidia στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), οι ετήσιες αποδοχές της αυξήθηκαν από λίγο κάτω από 165.000 δολάρια το οικονομικό έτος 2023 σε 1,232 εκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2026.

Πρόκειται για αύξηση μεγαλύτερη του 600% μέσα σε τρία χρόνια.

Ο αδελφός της, Σπένσερ Χουάνγκ, ο οποίος στο παρελθόν διαχειριζόταν ένα κοκτέιλ μπαρ στην Ταϊπέι, εντάχθηκε επίσης στη Nvidia μετά την ολοκλήρωση προγράμματος MBA στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Ανέλαβε τη θέση διευθυντή προϊόντων στον τομέα της ρομποτικής και έλαβε αποδοχές ύψους 1,32 εκατομμυρίων δολαρίων κατά την ίδια περίοδο αναφοράς.

Στις κανονιστικές της δηλώσεις, η Nvidia υποστηρίζει ότι οι αμοιβές αυτές ακολουθούν τις καθιερωμένες μισθολογικές κλίμακες για αντίστοιχες θέσεις και καθορίζονται χωρίς την παρέμβαση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Δύσκολο να το πιστέψει κανείς...

Εσωτερικές εντάσεις στην κορυφή της Nvidia

Η παρουσία μελών της οικογένειας στην ανώτατη διοίκηση της εταιρείας επεκτείνεται και στον σύζυγο της Μάντισον Χουάνγκ, Νίκο Καπρέζ.

Ο Ελβετός υπήκοος, πρώην πρωταθλητής πανεπιστημιακού σκι, γνώρισε τη Μάντισον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο London Business School.

Προσλήφθηκε από τη Nvidia το 2024 και ακολούθησε εξίσου γρήγορη επαγγελματική άνοδο, φτάνοντας στη θέση του αντιπροέδρου για την ανάπτυξη των παγκόσμιων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, ενός από τους πλέον στρατηγικούς τομείς της εταιρείας.

Με αυτή την ιδιότητα συμμετείχε και ο ίδιος στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής διοίκησης, στο πλευρό του Τζένσεν Χουάνγκ.

Η παρουσία του φέρεται να προκάλεσε κατά καιρούς εντάσεις με την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, η οποία ανέλαβε προσωρινά τα καθήκοντα της διευθύνουσας συμβούλου κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Πέραν των υποψιών περί οικογενειοκρατίας, ο πραγματικός ρόλος της Μάντισον Χουάνγκ αμφισβητήθηκε μέσα από τις έρευνες των New York Times και της Wall Street Journal, οι οποίες βασίζονται σε μαρτυρίες νυν και πρώην εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, η Μάντισον φέρεται να λειτουργεί ως άτυπη προσωπάρχης του πατέρα της, συμμετέχοντας στις τριμηνιαίες συναντήσεις της εκτελεστικής διοίκησης.

Εμφανίζεται επίσης να απευθύνεται τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο, προνόμιο που δεν έχουν συνάδελφοί της σε αντίστοιχες θέσεις.

Αρκετές εσωτερικές πηγές περιγράφουν επαναλαμβανόμενες αντιπαραθέσεις με έμπειρα διευθυντικά στελέχη, αναφέροντας ότι η Μάντισον φέρεται να επέπληττε δημόσια υψηλόβαθμους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια εσωτερικών συσκέψεων.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Τζέι Πούρι, ο οποίος αποχώρησε από την εταιρεία λίγους μήνες αργότερα.

Αναφέρεται επίσης ο Ίαν Μπακ, δημιουργός της αρχιτεκτονικής λογισμικού CUDA, η οποία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο του οικοσυστήματος της Nvidia για υπολογιστικές εφαρμογές υψηλών επιδόσεων. Ο ίδιος, πάντως, δεν αποχώρησε από την εταιρεία.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι διοικητικές αυτές εντάσεις ενδέχεται να συνέβαλαν στην αποχώρηση περισσότερων από δώδεκα σημαντικών στελεχών.

Ωστόσο, οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας που υπέγραψαν κατά την αποχώρησή τους δεν επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους.

Παράλληλα, αρκετά μέλη των ομάδων της Μάντισον Χουάνγκ φέρονται να υπέβαλαν παράπονα στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα η ίδια να υποχρεωθεί να παρακολουθήσει επί αρκετούς μήνες πρόγραμμα καθοδήγησης για τη βελτίωση των διοικητικών της δεξιοτήτων.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται μάλιστα να αστειευόταν με την κατάσταση, απειλώντας κατά καιρούς εργαζομένους ότι θα «εξαπέλυε εναντίον τους την εξοργισμένη κόρη του».

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