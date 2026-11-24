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Σε νέες αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή φέρεται να προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, κατά τη διάρκεια πολύωρης συνάντησης με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, λίγο πριν από την επαναφορά του στη θέση του CEO.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές, ο Χουάνγκ αποκάλυψε την Κυριακή πρόσθετες εξωσυζυγικές σχέσεις, πέραν των δύο που είχαν ήδη γίνει γνωστές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τη συμπεριφορά του, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πόσες ήταν οι επιπλέον σχέσεις ή ποια πρόσωπα εμπλέκονταν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δημοσιευμάτων που είχαν συνδέσει τον επικεφαλής της Nvidia με περισσότερες από μία εξωσυζυγικές σχέσεις. Μεταξύ των προσώπων που έχουν αναφερθεί στον σχετικό δημοσιογραφικό κύκλο είναι η Alice Huang, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, καθώς και η Kimberly Powell, αντιπρόεδρος της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το Reuters είχε επίσης μεταδώσει πληροφορίες για άλλη σχέση του Χουάνγκ με εργαζόμενη της εταιρείας, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από εκτεταμένες παρασκηνιακές πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι ο Χουάνγκ είχε παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας, τόσο λόγω των εξωσυζυγικών σχέσεων όσο και επειδή δεν τις είχε γνωστοποιήσει.

Σε ανακοίνωσή της, η Nvidia ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο έμεινε ικανοποιημένο από την ειλικρίνεια του Χουάνγκ και την ικανότητά του να ηγηθεί της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας ομόφωνα την επιστροφή του στην κορυφαία διοικητική θέση.

Η επιστροφή και ο ρόλος του Τραμπ

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να διαδραμάτισε και η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε εκφράσει δημόσια την υποστήριξή του στην επιστροφή του ισχυρού επιχειρηματία. Μιλώντας στο CNBC, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε επικοινωνήσει με μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η δική του παρέμβαση συνέβαλε σημαντικά στην τελική απόφαση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η διοίκηση της Nvidia είχε επίσης λάβει ενημέρωση από ανώτατα κυβερνητικά στελέχη των ΗΠΑ, τα οποία διαβεβαίωσαν ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Η έρευνα για πιθανούς κινδύνους εθνικής ασφάλειας συνεχίζεται

Η επιστροφή του Χουάνγκ, πάντως, δεν σημαίνει ότι έχουν κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα για την εταιρεία. Η Nvidia έχει ήδη ανακοινώσει τη σύσταση ειδικής επιτροπής ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, η οποία διερευνά τις πληροφορίες ότι ο επικεφαλής της ενδέχεται να αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών.

Παράλληλα, η εταιρεία δημιούργησε ξεχωριστή επιτροπή για την εποπτεία ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και ελέγχου εξαγωγών, με στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς.

Το διοικητικό συμβούλιο υπογράμμισε ότι η ανεξάρτητη έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της, ενώ ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι στηρίζει τη διαδικασία και θα συνεργαστεί πλήρως.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Nvidia ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο έμεινε ικανοποιημένο από την ειλικρίνεια του Χουάνγκ και την ικανότητά του να ηγηθεί της εταιρείας, κρίνοντας ομόφωνα ότι η επιστροφή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων και των συνεργατών της.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε περισσότερα από ένα επίπεδα, καθώς πέρα από τις προσωπικές αποκαλύψεις και τις διοικητικές ανακατατάξεις, στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, ελέγχου εξαγωγών και εθνικής ασφάλειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Επέστρεψε με χειροκροτήματα

Με χειροκροτήματα, επευφημίες και συνθήματα υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι της Nvidia τον Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος επέστρεψε στις 23 Νοεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, μόλις 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

if you come for the king, you best not miss https://t.co/yb2eV1d5do — abir (@aburducky) November 23, 2026

«Λυπάμαι πραγματικά που σας υπέβαλα σε όλο αυτό», είπε απευθυνόμενος στο προσωπικό, ενώ με χιούμορ πρόσθεσε ότι θα γίνει καλύτερος CEO τη δεύτερη φορά.

Η επιστροφή του συνιδρυτή της Nvidia συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση. Δεκάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για να τον υποδεχθούν, να τον χειροκροτήσουν και να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα. «Τζένσεν! Τζένσεν!», φώναζαν, καθώς εκείνος περνούσε ανάμεσά τους.

Ο Χουάνγκ εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος, έβαλε αρκετές φορές το χέρι στο στήθος του και απευθύνθηκε στους εργαζομένους, λέγοντας: «Αυτή είναι η πρώτη μου ημέρα στη δουλειά. Λυπάμαι πραγματικά που σας υπέβαλα σε όλο αυτό».

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε το προσωπικό για τη στήριξή του και πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ όλους για τις δεύτερες ευκαιρίες. Θα είμαι καλύτερος CEO τη δεύτερη φορά».

Σε μια πιο ανάλαφρη στιγμή, αστειεύτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον υπολογιστή και πως θα χρειαστεί να απευθυνθεί στο τμήμα πληροφορικής της εταιρείας για να του προμηθεύσει έναν καινούργιο.

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