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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής καλούνται να τεθούν οι βρετανικές επιχειρήσεις που προμηθεύουν στρατιωτικό υλικό στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς προειδοποιούνται ότι ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ρωσικών επιθέσεων.

Η Εθνική Αρχή Προστατευτικής Ασφάλειας της βρετανικής κυβέρνησης (National Protective Security Authority- NPSA), η οποία αποτελεί μέρος της MI5, εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας, καλώντας τις εταιρείες να περιορίσουν τη δημόσια έκθεσή τους, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στον εντοπισμό εχθρικών δραστηριοτήτων αναγνώρισης και παρακολούθησης και να λάβουν μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις πιθανών επιθέσεων.

Στο στόχαστρο ενδέχεται να βρεθούν επιχειρήσεις που προμηθεύουν τον ουκρανικό στρατό με εξαρτήματα οπλικών συστημάτων, εξοπλισμό ή υπηρεσίες εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και εταιρείες που συμμετέχουν στις αντίστοιχες αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι βρετανικές αρχές προειδοποιούν ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να αποτελέσουν στόχο ρωσικών ενεργειών δολιοφθοράς, καλώντας τες να «δράσουν τώρα».

MI5: Η Ρωσία εντείνει τις απόπειρες δολιοφθοράς στην Ευρώπη

Στην επίσημη προειδοποίηση επισημαίνεται:

«Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει εντείνει τις προσπάθειές της να πραγματοποιήσει ενέργειες δολιοφθοράς εναντίον εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την άμυνα στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με την NPSA, οι ενέργειες αυτές χαρακτηρίζονται συνήθως από τη χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων, τα οποία εφαρμόζουν σχετικά απλές μεθόδους δολιοφθοράς, όπως οι εμπρησμοί.

«Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην υπονόμευση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και ενδέχεται να συνδυάζεται με άλλες εχθρικές ενέργειες, όπως ο εκφοβισμός προσώπων, η κατασκοπεία και οι επιχειρήσεις πληροφοριακής επιρροής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η βρετανική υπηρεσία απευθύνει σαφές μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον στρατιωτικό ανεφοδιασμό του Κιέβου:

«Εάν ο οργανισμός σας υποστηρίζει στρατιωτικές προμήθειες ή παρέχει εξοπλισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, ενδέχεται να αποτελέσει στόχο. Αυτό περιλαμβάνει και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού».

Τα μέτρα ασφαλείας που ζητούν από τις εταιρείες

Οι οδηγίες, που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη στον ιστότοπο της NPSA, καλούν τις επιχειρήσεις να αφαιρέσουν περιττές λεπτομέρειες από τις πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες.

Παράλληλα, συνιστάται η εγκατάσταση εμφανών μέτρων προστατευτικής ασφάλειας, καθώς και η πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εχθρικών ενεργειών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η αναγνώριση και παρακολούθηση εγκαταστάσεων από ύποπτα πρόσωπα, αλλά και ενέργειες δολιοφθοράς, όπως εμπρηστικές επιθέσεις.

Η MI5 εργάζεται σε εικοσιτετράωρη βάση για την αντιμετώπιση σχεδίων κατασκοπείας και δολιοφθοράς εναντίον βρετανικών επιχειρήσεων και στρατιωτικών βάσεων που συνδέονται με την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η Ρωσία φέρεται να στρατολογεί εγκληματικές οργανώσεις για επιθέσεις

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες ότι η Ρωσία επιχειρεί να χρησιμοποιήσει εγκληματικές οργανώσεις από την Ανατολική Ευρώπη, προκειμένου να πραγματοποιούν επιθέσεις για λογαριασμό της, διατηρώντας η ίδια απόσταση από τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέλη εγκληματικών δικτύων στρατολογούνται μέσω διαδικτύου έναντι χρηματικής αμοιβής, προκειμένου να επιτεθούν σε πρόσωπα ή εγκαταστάσεις.

Τέτοιου είδους σχέδια έχουν αποκαλυφθεί τόσο από την MI5 όσο και από τη βρετανική Αντιτρομοκρατική Αστυνομία.

Νωρίτερα φέτος, ο επικεφαλής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, είχε προειδοποιήσει για τη νέα τακτική που ακολουθεί το Κρεμλίνο.

«Με το παραδοσιακό μυστικό δίκτυό του να έχει αποδεκατιστεί από τις σχεδόν 1.000 απελάσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία, τα μέσα που διαθέτει το Κρεμλίνο για δράση σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν αποδυναμωθεί», είχε δηλώσει.

«Γι' αυτό βλέπουμε να προσπαθούν απεγνωσμένα να πληρώσουν εγκληματίες για να εκτελέσουν τις εντολές τους», πρόσθεσε.

Η υπόθεση Σκριπάλ και η αλλαγή τακτικής της Μόσχας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρωσία άρχισε να στρέφεται σε εγκληματικές οργανώσεις στη Βρετανία μετά την επίθεση του 2018 με τον νευροτοξικό παράγοντα Novichok εναντίον του πρώην Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του, Γιούλια.

Μετά την επίθεση, η Βρετανία προχώρησε στην απέλαση δεκάδων Ρώσων διπλωματών και πρακτόρων των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η κίνηση αυτή περιόρισε σημαντικά τη δυνατότητα της Μόσχας να πραγματοποιεί μυστικές επιχειρήσεις στο βρετανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας, η αξιοποίηση τρίτων προσώπων και εγκληματικών δικτύων αποτελεί πλέον έναν από τους τρόπους με τους οποίους η Ρωσία επιχειρεί να συνεχίσει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς, κατασκοπείας και εκφοβισμού, χωρίς να εκθέτει άμεσα δικούς της πράκτορες.

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