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Τη στιγμή που δράστης βεβήλωσε εικόνα και έκλεψε τάματα από τον Ιερό χώρο του Ναού της Αγάθωνης στη Λαμία κατέγραψε βίντεο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του ναού και δημοσίευσε το Lamia Report, ο δράστης μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα άρπαξε τάματα και έσπασε την προθήκη και προκαλώντας φθορές στην κορνίζα της εικόνας.

Η επιχείρηση κράτησε συνολικά 1,5 λεπτό και ενώ χτυπούσε ο συναγερμός και οι καμπάνες που είναι συνδεδεμένες με αυτόν.

Ο Ηγούμενος του ιστορικού Μοναστηριού π. Γερμανός Γιαντσίδης, δήλωσε στο LamiaReport τη βαθιά του θλίψη, καθώς εκτός από τη βεβήλωση της εικόνας εκλάπησαν πράγματα που είναι η έκφραση της πίστης και της ευγνωμοσύνης των πιστών, τα οποία ουσιαστικά δεν ανήκουν στη Μονή.

Την υπόθεση ανέλαβε από την πρώτη στιγμή η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

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