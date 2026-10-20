Μεσσηνία: Έκλεψαν τάματα και χρυσαφικά από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος

Snapshot Διάρρηξη σημειώθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στη Βάλτα Τριφυλίας Μεσσηνίας, όπου αφαιρέθηκαν τάματα και χρυσαφικά.

Οι δράστες εισέβαλαν σπάζοντας μεταλλικά κάγκελα και τζαμαρία, στη συνέχεια έσπασαν τη γυάλινη προθήκη της εικόνας και έκλεψαν τα τάματα.

Τα κλοπιμαία περιλαμβάνουν δαχτυλίδια, βραχιόλια, σταυρούς και άλλα μικρά χρυσαφικά και έχουν απροσδιόριστη οικονομική και συναισθηματική αξία.

Η κλοπή έγινε μεταξύ Κυριακής 11 Οκτωβρίου και ξημερώματα Δευτέρας και καταγγέλθηκε από τον επίτροπο του ναού.

Την προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων. Snapshot powered by AI

Διάρρηξη σημειώθηκε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στη Βάλτα Τριφυλίας στη Μεσσηνία, με τους δράστες να αφαιρούν τάματα και χρυσαφικά.

Σύμφωνα με το eleftheriaonline, η κλοπή έγινε το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου προς τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο επίτροπος του ναού κατήγγειλε στην αστυνομία ότι οι διαρρήκτες στράβωσαν τα μεταλλικά κάγκελα της πόρτας και έσπασαν μία τζαμαρία, εισβάλλοντας στον ναό.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα όπου έσπασαν τη γυάλινη προθήκη και έκλεψαν τα τάματα των πιστών, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια, σταυρούς και άλλα μικρά χρυσαφικά και τράπηκαν σε φυγή.

Τα κλοπιμαία είναι απροσδιόριστης αξίας, ενώ σαφώς είχαν και συναισθηματική αξία για τους πιστούς που τα είχαν αφήσει στην εικόνα του Αγίου.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων για τον εντοπισμό των δραστών.

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