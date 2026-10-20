Ανήλικοι «υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ - Τρομοκρατούσαν 72χρονη και της άδειαζαν το σπίτι

Δύο νεαροί εισέβαλαν σπίτι 72χρονης προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος

Μιχάλης Παπαδάκος

Ανήλικοι «υπάλληλοι» ΔΕΔΔΗΕ - Τρομοκρατούσαν 72χρονη και της άδειαζαν το σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο νεαροί εισέβαλαν σπίτι 72χρονης προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Οι δράστες περιφέρονταν στο σπίτι με αναμμένους φακούς από τα κινητά τους, ενώ η ηλικιωμένη ήταν παρούσα.
  • Ο γιος της γυναίκας παρακολουθούσε ζωντανά την εισβολή μέσω καμερών ασφαλείας και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.
  • Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι, με έναν να έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές.
  • Το βίντεο αποκαλύπτει τη μέθοδο με την οποία οι δράστες παραπλανούν και εισβάλλουν σε σπίτια ηλικιωμένων.
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Σκηνές που προκαλούν αγανάκτηση καταγράφονται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνονται δύο νεαροί να εισβάλλουν σε σπίτι όπου βρισκόταν μια 72χρονη γυναίκα στου Ζωγράφου.

Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν το γνωστό τέχνασμα της δήθεν διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, προσποιούμενοι ότι συνδέονται με τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό της κατοικίας.

Κρατώντας τα κινητά τους με τους φακούς αναμμένους, οι δύο νεαροί περιφέρονται στους χώρους του σπιτιού και τους ερευνούν εξονυχιστικά, ενώ η ηλικιωμένη βρίσκεται μέσα.

Ο γιος της παρακολουθούσε ζωντανά από τις κάμερες

Την ίδια ώρα, ο γιος της 72χρονης έβλεπε σε πραγματικό χρόνο, μέσω του συστήματος ασφαλείας, όσα συνέβαιναν στο σπίτι της μητέρας του. Αντιλαμβανόμενος την εισβολή, ειδοποίησε αμέσως την Ελληνική Αστυνομία.

Παρά την κινητοποίηση, οι δύο άνδρες εξακολουθούν να αναζητούνται, ενώ ο ένας έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Το βίντεο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας τη μέθοδο που φέρονται να χρησιμοποιούν επιτήδειοι για να παραπλανήσουν ανυποψίαστους πολίτες και να εισβάλουν στις κατοικίες τους, στοχοποιώντας ακόμη και ηλικιωμένους μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

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