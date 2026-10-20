Ανήλικοι έκλεβαν με ειδικό μαγνήτη ρούχα από καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας

Πέντε ανήλικοι ηλικίας 13 έως 17 ετών συνελήφθησαν για διακεκριμένη κλοπή στο κέντρο της Αθήνας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ανήλικοι έκλεβαν με ειδικό μαγνήτη ρούχα από καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Οι ανήλικοι χρησιμοποιούσαν ειδικό μαγνήτη για να απενεργοποιούν τα αντικλεπτικά συστήματα στα ρούχα.
  • Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου που πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή.
  • Στην κατοχή τους βρέθηκαν κλεμμένα προϊόντα και ο μαγνήτης που χρησιμοποιούσαν.
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Πέντε ανήλικοι, ηλικίας από 13 έως 17 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2026, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου, οι οποίοι αναζητούσαν άτομα που φέρονται να έκλεβαν προϊόντα από καταστήματα της περιοχής.

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Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους πέντε ανηλίκους και βρήκαν στην κατοχή τους προϊόντα που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από καταστήματα του κέντρου.

Μάλιστα, στην κατοχή τους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένας ειδικά διαμορφωμένος μαγνήτης, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απενεργοποίηση των αντικλεπτικών συστημάτων στα ρούχα.

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Οι πέντε ανήλικοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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