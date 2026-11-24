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Στην εξιχνίαση πέντε περιπτώσεων απατών - 4 τετελεσμένες και μία απόπειρα - προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ ταυτοποιήθηκε μία 42χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι από τις 12 έως τις 14 Οκτωβρίου 2026 η 42χρονη, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, κατάφερε να αποσπάσει σε τέσσερις περιπτώσεις από 64χρονη ιδιοκτήτρια κοσμηματοπωλείου, διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας 4.150 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της χθες, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα φυσίγγια και συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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