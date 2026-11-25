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Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η χώρα, καθώς σε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικοί, μαθητές και εργαζόμενοι σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και άλλες μεγάλες πόλεις, με βασικά αιτήματα την αύξηση των μισθών, τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, την ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας και την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς και του Προαστιακού. Την ίδια ώρα, μαθητές και εκπαιδευτικοί δίνουν το δικό τους «παρών» στις απεργιακές δράσεις, με επίκεντρο τα προβλήματα στην εκπαίδευση.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις

Στην Αθήνα, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις στις 10:30 στα Προπύλαια και στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στον Πειραιά η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας:

Θεσσαλονίκη: 10:30, Άγαλμα Βενιζέλου.

10:30, Άγαλμα Βενιζέλου. Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

10:30, Εργατικό Κέντρο. Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

10:00, πλατεία Ελευθερίας. Λάρισα: 10:30, κεντρική πλατεία.

10:30, κεντρική πλατεία. Βόλος: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

10:30, πλατεία Ελευθερίας. Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ

Στην απεργία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, έπειτα από την απόφαση της ΑΔΕΔΥ για 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση.

Βασικός στόχος της απεργίας είναι η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται:

Η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών.

Η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Οι αυξήσεις στις αποδοχές.

Η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Η ενίσχυση και στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η ΑΔΕΔΥ έχει απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής, με κεντρικό σημείο συγκέντρωσης την πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30.

Μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – Τι ισχύει για τις απουσίες

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι μαθητές, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας να καλεί σε μαζική παρουσία στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:30 στα Προπύλαια.

Παράλληλα, απευθύνεται κάλεσμα προς τα σχολεία της χώρας για καταλήψεις, με τους μαθητές να θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές, την υποχρηματοδότηση και το κόστος της εκπαίδευσης.

Μεταξύ άλλων, ζητούν ασφαλή και σύγχρονα σχολικά κτίρια, επαρκή χρηματοδότηση, ελέγχους στις σχολικές εγκαταστάσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τόσο στα σχολικά κυλικεία όσο και στα βασικά αγαθά.

Οι μαθητές εκφράζουν επίσης την αντίθεσή τους στις αλλαγές που σχεδιάζονται για το Εθνικό Απολυτήριο, υποστηρίζοντας ότι θα αυξηθεί η εξεταστική πίεση και το οικονομικό βάρος για τις οικογένειές τους.

Τι ισχύει για τις απουσίες: Δεν προβλέπεται οριζόντιο κλείσιμο όλων των σχολείων λόγω της μαθητικής κινητοποίησης. Ως εκ τούτου, οι απουσίες των μαθητών που δεν θα προσέλθουν στα μαθήματά τους θα καταγραφούν κανονικά, σύμφωνα με όσα ισχύουν.

Στην απεργία και οι εκπαιδευτικοί - Τα αιτήματά τους

Δυναμική είναι και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις προσωπικού, τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε διαφορετικές σχολικές μονάδες και τις συγχωνεύσεις τμημάτων.

Όπως επισημαίνουν, ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη, που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει ή ξεπερνά τους 25, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες παιδαγωγικής υποστήριξης, δυσχεραίνει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Παράλληλα, θέτουν ζητήματα υποχρηματοδότησης των σχολείων, προβλημάτων στις σχολικές υποδομές και επιπτώσεων από την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν:

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

Άμεση κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς.

Μονιμοποίηση των αναπληρωτών.

Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής.

Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια.

Δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά.

Αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Μέτρα για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση.

Τερματισμό των πειθαρχικών διώξεων για συνδικαλιστική δράση.

Ποιοι άλλοι κλάδοι συμμετέχουν στην απεργία

Στην πανελλαδική κινητοποίηση συμμετέχουν 28 Εργατικά Κέντρα, 13 Ομοσπονδίες και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Μεταξύ των κλάδων που έχουν ανακοινώσει συμμετοχή βρίσκονται οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, στις ιδιωτικές υπηρεσίες, στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στη λογιστική, στο φάρμακο και στον Τύπο – Χάρτο.

Απεργιακή απόφαση έχει λάβει και η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), για όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης των ναυτεργατών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα εργασιακά ζητήματα και η αντίθεση στην εμπλοκή των εργαζομένων σε πολεμικές δραστηριότητες.

Κανονικά οι πτήσεις – Τι θα ισχύσει στα αεροδρόμια

Παρά τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) στην απεργιακή κινητοποίηση, η σχετική απόφαση συμμετοχής κρίθηκε παράνομη.

Ως εκ τούτου, όλες οι πτήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς να προβλέπονται ακυρώσεις εξαιτίας της συγκεκριμένης απεργίας.

Πώς θα κινηθούν μετρό, ηλεκτρικός και τραμ

Αλλαγές θα υπάρξουν στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς στην Αθήνα, καθώς μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας.

Ειδικότερα, οι γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Το ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του μετρό από και προς το αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 – Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ)

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35.

Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 17:51 και προς Πειραιά στις 18:09.

Από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 17:54 και προς Πειραιά στις 18:07.

Από Αττική προς Κηφισιά στις 17:59 και προς Πειραιά στις 18:02.

Γραμμές 2 και 3 του μετρό

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:00, ενώ οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 18:00.

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 17:47.

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 17:44.

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 17:36.

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 17:43.

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58.

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 16:54.

Τραμ – Γραμμή 6

Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη: πρώτος συρμός στις 10:04 και τελευταίος στις 17:08.

Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα: πρώτος συρμός στις 09:15 και τελευταίος στις 16:18.

Ο τελευταίος συρμός από Πικροδάφνη προς Νέο Κόσμο αναχωρεί στις 16:34.

Τραμ – Γραμμή 7

Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος: πρώτος συρμός στις 09:31 και τελευταίος στις 16:07.

Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας: πρώτος συρμός στις 10:05 και τελευταίος στις 16:41.

Από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά ο τελευταίος συρμός αναχωρεί στις 17:12.

Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας ο πρώτος συρμός αναχωρεί στις 09:51.

Κανονικά λεωφορεία και τρόλεϊ

Σε αντίθεση με τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Ωστόσο, οι επιβάτες θα πρέπει να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στην κυκλοφορία, εξαιτίας των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές.

Αλλαγές και στον Προαστιακό – Οι ώρες των στάσεων εργασίας

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, λόγω της συμμετοχής των μηχανοδηγών στην απεργιακή κινητοποίηση.

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ανακοίνωσε στάσεις εργασίας στον Προαστιακό Αθηνών, που καλύπτει τις διαδρομές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Κιάτο – Χαλκίδα.

Οι στάσεις εργασίας έχουν προγραμματιστεί:

Από τις 04:00 έως τις 08:00.

Από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

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