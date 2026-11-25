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Εδώ και χρόνια, εκπαιδευτικοί και γονείς υποψιάζονται ότι η εκτεταμένη χρήση κινητών τηλεφώνων ευθύνεται, τουλάχιστον εν μέρει, για την υποχώρηση των μαθητικών επιδόσεων.

Μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έρχεται να ενισχύσει αυτή την εκτίμηση, αναδεικνύοντας τα μαθησιακά οφέλη που προκύπτουν από τον περιορισμό της χρήσης των smartphones στο σχολικό περιβάλλον.

Σε μία από τις πρώτες μεγάλης κλίμακας έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές σχολείων που απαγόρευσαν τη χρήση κινητών, χρησιμοποιώντας ειδικές θήκες που κλειδώνουν, παρουσίασαν βελτίωση στις επιδόσεις τους, η οποία αντιστοιχεί σε μία έως δύο επιπλέον εβδομάδες μάθησης ετησίως.

«Πολύ σύντομα θα κοιτάζουμε πίσω και θα θεωρούμε παράλογο το γεγονός ότι οι μαθητές μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα κινητά τους όποτε ήθελαν», δήλωσε ο Τόμας Κέιν, ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Χάρβαρντ.

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Η έρευνα σε 4.600 σχολεία

Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ, σε συνεργασία με ερευνητές του Dartmouth College και του οργανισμού εκπαιδευτικής αξιολόγησης NWEA, ανέλυσαν τις επιδόσεις εκατομμυρίων μαθητών από 4.600 σχολεία.

Από αυτά, περίπου 800 σχολεία υποχρέωναν τους μαθητές να φυλάσσουν τα κινητά τους σε ειδικές θήκες ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, ενώ στα υπόλοιπα 3.800 δεν ίσχυε αντίστοιχη απαγόρευση.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν την εξέλιξη των επιδόσεων των μαθητών, ξεκινώντας από το σχολικό έτος που προηγήθηκε της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μια μικρή αλλά σταθερή βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων, η οποία έγινε αισθητή ήδη από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της απαγόρευσης και, σε ορισμένες σχολικές περιφέρειες, συνεχίστηκε ακόμη και τέσσερα χρόνια αργότερα.

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Μια δεκαετία μαθησιακών απωλειών

Η πτώση των επιδόσεων των μαθητών στις τυποποιημένες εξετάσεις αποτελεί ένα φαινόμενο που καταγράφεται για περισσότερο από μία δεκαετία, έχοντας ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν από την πανδημία του κορονοϊού.

Εκπαιδευτικοί και επιστήμονες έχουν αποδώσει την εξέλιξη αυτή σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, οι διαφορετικές μέθοδοι αξιολόγησης των σχολείων και η ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση των κινητών τηλεφώνων στην καθημερινότητα των παιδιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η επίδραση της συνεχούς εναλλαγής ψηφιακού περιεχομένου, των σύντομων βίντεο και της αδιάκοπης περιήγησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ικανότητα συγκέντρωσης των μαθητών.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση του Τόμας Κέιν, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία της Εθνικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής Προόδου των ΗΠΑ (NAEP), μεταξύ του 2013 και του 2020 οι μαθητές έχαναν κάθε χρόνο το ισοδύναμο δύο έως τριών εβδομάδων μάθησης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία θα μπορούσε να αντισταθμίσει περίπου το ήμισυ αυτών των ετήσιων απωλειών, χωρίς, ωστόσο, η νέα μελέτη να αποδεικνύει οριστικά αυτή τη συσχέτιση.

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Τα σχολεία που «κλειδώνουν» τα κινητά

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση των smartphones.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Εκπαιδευτικών Στατιστικών των ΗΠΑ, περίπου το 77% των δημόσιων σχολείων είχε θεσπίσει πολιτική απαγόρευσης της χρήσης κινητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μέχρι το σχολικό έτος 2024-2025.

Πλέον, περίπου 41 αμερικανικές πολιτείες εφαρμόζουν περιορισμούς είτε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε από την έναρξη έως τη λήξη της σχολικής ημέρας.

Οι πρακτικές διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαθητές υποχρεούνται απλώς να διατηρούν τα κινητά μέσα στις τσάντες τους, ενώ αλλού οι συσκευές παραδίδονται στους εκπαιδευτικούς ή τοποθετούνται σε ειδικές θήκες που παραμένουν κλειδωμένες μέχρι το τέλος των μαθημάτων.

Η έρευνα του Χάρβαρντ εξέτασε επίσης τα αποτελέσματα των περιοριστικών μέτρων σε 44 πολιτείες. Οι μισές είχαν θεσπίσει απαγορεύσεις μέχρι το σχολικό έτος 2025-2026, ενώ οι υπόλοιπες δεν είχαν προχωρήσει σε αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που εφαρμόστηκε, τα αποτελέσματα έδειξαν παρόμοια μαθησιακά οφέλη, τα οποία αντιστοιχούσαν σε μία έως δύο επιπλέον εβδομάδες μάθησης ετησίως.

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Ποιοι μαθητές επηρεάζονται περισσότερο από τη χρήση κινητών;

Ένα ακόμη ερώτημα που απασχολεί τους επιστήμονες αφορά το κατά πόσο η χρήση των smartphones εκτός σχολείου επηρεάζει περισσότερο τους μαθητές με χαμηλότερες επιδόσεις.

Ο Κέιν επισημαίνει ότι η υποχώρηση των μαθητικών επιδόσεων από το 2013 και μετά ήταν εντονότερη μεταξύ των μαθητών που βρίσκονταν στο χαμηλότερο 10% της βαθμολογικής κατάταξης.

Ωστόσο, η τελευταία έρευνα του Χάρβαρντ έδειξε ότι η χρήση των ειδικών θηκών ασφαλείας είχε περίπου την ίδια επίδραση τόσο στους μαθητές με υψηλές όσο και σε εκείνους με χαμηλές επιδόσεις.

Το γεγονός αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ψηφιακές συνήθειες εκτός σχολικού περιβάλλοντος να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση του μαθησιακού χάσματος.

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Δεν συμφωνούν όλες οι επιστημονικές έρευνες

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της νέας μελέτης, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της απαγόρευσης των κινητών.

Προγενέστερη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από διάφορα πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Στάνφορντ, δεν είχε εντοπίσει ουσιαστική βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων μετά την υιοθέτηση των ειδικών θηκών φύλαξης.

Τα διαφορετικά ευρήματα αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα του ζητήματος, καθώς η μαθησιακή πρόοδος επηρεάζεται από πληθώρα κοινωνικών, οικογενειακών και εκπαιδευτικών παραγόντων.

Η νέα μελέτη του Χάρβαρντ προσθέτει, ωστόσο, ένα σημαντικό επιχείρημα στη συζήτηση για τη θέση της τεχνολογίας στις σχολικές αίθουσες. Η απομάκρυνση των κινητών δεν αποτελεί πανάκεια για την εκπαιδευτική κρίση, φαίνεται όμως ότι μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος με λιγότερους περισπασμούς και περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση.

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