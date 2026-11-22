Snapshot Το Instagram επιτρέπει πλέον την επεξεργασία των Stories έως και 15 λεπτά μετά τη δημοσίευση χωρίς απώλεια προβολών, likes ή απαντήσεων.

Οι χρήστες μπορούν να τροποποιούν κείμενα, μουσική, αυτοκόλλητα, σχέδια και τη θέση ή το στυλ τους μέσω του μενού επεξεργασίας στα Stories.

Η δυνατότητα επεξεργασίας Stories διατίθεται σταδιακά σε όλους τους χρήστες, οι οποίοι πρέπει να έχουν την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Το Instagram πρόσθεσε επίσης νέα αυτοκόλλητα, βελτιωμένο μενού επιλογής πολλαπλών φωτογραφιών και νέα φόντα, όπως θόλωμα και χρωματικές διαβαθμίσεις. Snapshot powered by AI

Πρόσφατη ενημέρωση φέρνει αρκετές βελτιώσεις στo Instagram και πλέον οι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται τα Stories τους έως και 15 λεπτά μετά τη δημοσίευση.

Έτσι, αν κάτι έχει δημοσιευθεί και χρειάζεται να διορθωθεί, υπάρχει πλέον η δυνατότητα και δεν χρειάζεται να διαγραφεί το story. Για να τροποποιήσει κανείς το κείμενο, τη μουσική, τα αυτοκόλλητα, τα σχέδια, καθώς και τη θέση ή το στυλ τους, αρκεί να πατήσει το μενού στο κάτω μέρος ή το κουμπί «Περισσότερα» στο story του, ώστε να βρει την επιλογή επεξεργασίας.

Σύμφωνα με το Instagram, δεν θα χαθούν οι προβολές, τα likes ή οι απαντήσεις που έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Αλλά, μόλις περάσει το περιθώριο των 15 λεπτών, το story δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο αν διαγραφεί.

Πότε θα δουν την επιλογή οι χρήστες

Η λειτουργία επεξεργασίας των Stories διατίθεται σταδιακά σε όλους τους λογαριασμούς, οπότε οι χρήστες καλό είναι να ελέγξουν πρώτα αν έχουν εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Επιπλέον, το Instagram προσθέτει νέα αυτοκόλλητα σε ανανεωμένο μενού, διευκολύνει την επιλογή πολλαπλών φωτογραφιών για photo dumps και φέρνει νέα φόντα, όπως θόλωμα, μονόχρωμες επιλογές και χρωματικές διαβαθμίσεις.

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