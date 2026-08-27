Οι αλλαγές που έρχονται σε Facebook και Instagram μετά τη αγωγή για τα likes

Πρόκειται για την πρώτη φορά στις ΗΠΑ που η Meta υποχρεώνεται να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά της εμπειρίας που προσφέρουν οι εφαρμογές της στους καθημερινούς χρήστες

Δημήτρης Δρίζος

Οι αλλαγές που έρχονται σε Facebook και Instagram μετά τη αγωγή για τα likes
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως 18 δισ. δολάρια και να εφαρμόσει μέτρα προστασίας για εφήβους στις εφαρμογές Instagram και Facebook, βάζοντας τέλος σε αγωγή 29 πολιτειών των ΗΠΑ.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει ημερήσια όρια χρήσης, μπλοκάρισμα πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες, απαγόρευση φίλτρων πλαστικής χειρουργικής και διακοπή ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια του σχολείου.
  • Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Meta υποχρεώνεται να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών της λόγω δικαστικής απόφασης στις ΗΠΑ.
  • Η Meta αρνείται τις κατηγορίες για εθισμό και παραβίαση νόμων σχετικά με την προστασία παιδιών, αλλά ζητά η βιομηχανία κοινωνικών δικτύων συνολικά να υιοθετήσει παρόμοια μέτρα.
  • Πολλές άλλες αγωγές κατά της Meta, του YouTube, TikTok και Snap βρίσκονται σε εξέλιξη ή κατέληξαν σε συμβιβασμούς, με μερικές υποθέσεις να έχουν ήδη επιβάλει χρηματικές αποζημιώσεις.
Snapshot powered by AI

Η Meta συμφώνησε σε σημαντικές αλλαγές στις εφαρμογές Instagram και Facebook στο πλαίσιο συμφωνίας που έβαλε τέλος την Τετάρτη σε μια ιστορική αγωγή. Δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ είχαν κατηγορήσει τον τεχνολογικό κολοσσό ότι εθίζει και βλάπτει τα παιδιά μέσω επικίνδυνων προϊόντων.

Η συμφωνία βάζει τέλος σε μια μεγάλη δίκη στην Καλιφόρνια και υποχρεώνει τη Meta να καταβάλει έως και 18 δισ. δολάρια. Η εταιρεία συμφώνησε να θεσπίσει μέτρα προστασίας για τους εφήβους χρήστες, μεταξύ άλλων ημερήσια όρια χρήσης και μπλοκάρισμα της πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στις ΗΠΑ που η Meta υποχρεώνεται να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά της εμπειρίας που προσφέρουν οι εφαρμογές της στους καθημερινούς χρήστες.

Η δίκη ενώπιον ενόρκων, η οποία διεξαγόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, είχε ξεκινήσει με τις εναρκτήριες αγορεύσεις μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Η Καλιφόρνια και άλλες 28 πολιτείες των ΗΠΑ είχαν προσφύγει κατά της εταιρείας, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε 1,36 τρισ. δολάρια (1 τρισ. λίρες), υποστηρίζοντας ότι η Meta σχεδίασε σκόπιμα εθιστικά προϊόντα που «παγίδευαν» τους νέους χρήστες, προκαλώντας προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος, κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις.

Οι πολιτείες υποστήριζαν επίσης ότι η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης συνέλεγε συστηματικά δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, παραβιάζοντας ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Meta αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση.

«Σήμερα εξασφαλίσαμε μια συμφωνία με τη Meta που θα κάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λιγότερο επικίνδυνα για τα παιδιά μας και θα κάνει τεράστια διαφορά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα. «Η Meta συμφώνησε να προχωρήσει σε τεράστιες αλλαγές που θα μειώσουν τον κίνδυνο βλάβης από τις πλατφόρμες της – και θα το κάνει μέσα στους επόμενους μήνες».

Ο Μπόντα δήλωσε ότι οι αλλαγές περιλαμβάνουν όρια στον χρόνο χρήσης, διακοπή των ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια του σχολείου, μπλοκάρισμα της εφαρμογής κατά τις κρίσιμες νυχτερινές ώρες, απαγόρευση φίλτρων πλαστικής χειρουργικής και άλλα μέτρα.

Τα 18 δισ. δολάρια της συμφωνίας θα μοιραστούν μεταξύ των πολιτειών σε διάστημα 10 ετών, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του δικαστηρίου. Η Καλιφόρνια αναμένεται να λάβει από 1,5 έως 2,1 δισ. δολάρια, ενώ το Κολοράντο περίπου 615 εκατ. δολάρια.

«Η αποκατάσταση που εξασφαλίζουμε μέσω αυτής της συμφωνίας είναι εξαιρετικά σημαντική και πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει επιβάλει ή είναι πιθανό να επιβάλει ένα δικαστήριο», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Κολοράντο, Φιλ Γουάιζερ, προσθέτοντας: «Το επίκεντρο αυτής της υπόθεσης ήταν η προστασία των παιδιών μας».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η Meta αρνιόταν όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτείες διεκδικούσαν μια «εξωφρενικά μεγάλη αποζημίωση». Την Τετάρτη, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εταιρείας, CJ Mahoney, δήλωσε ότι η συμφωνία με τις πολιτείες θα λειτουργήσει μόνο εάν όλες οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης αλλάξουν τον σχεδιασμό των πλατφορμών τους.

«Επειδή οι έφηβοι μετακινούνται εύκολα μεταξύ δεκάδων εφαρμογών, χρειαζόμαστε μια λύση που θα αφορά ολόκληρο τον κλάδο. Καλούμε, επομένως, τους ανταγωνιστές μας, TikTok, Snap και YouTube, να εφαρμόσουν άμεσα αυτό το νέο πλαίσιο», δήλωσε ο Mahoney. «Ως γονιός, είμαι περήφανος τόσο για τη δουλειά που έχει κάνει η Meta μέχρι σήμερα για την προστασία των παιδιών όσο και για αυτή τη νέα πρωτοποριακή συμφωνία. Όμως η επιτυχία της εξαρτάται από το αν όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Meta».

Η Meta, το YouTube, το TikTok και το Snap αντιμετωπίζουν χιλιάδες ακόμη παρόμοιες αγωγές στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν κατατεθεί από οικογένειες, ιδιώτες, σχολικές περιφέρειες και άλλους γενικούς εισαγγελείς πολιτειών.

Η Meta και το YouTube έχασαν την πρώτη από αυτές τις υποθέσεις που έφτασε σε δίκη τον Φεβρουάριο, όταν διατάχθηκαν να καταβάλουν 6 εκατ. δολάρια σε μια νεαρή γυναίκα που είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Το TikTok και το Snap είχαν προχωρήσει σε συμβιβασμό πριν από τη διεξαγωγή της δίκης.

Άλλες δύο αγωγές που επρόκειτο να εκδικαστούν αυτό το καλοκαίρι – μία σε ομοσπονδιακό επίπεδο και μία σε δικαστήριο της πολιτείας της Καλιφόρνιας – κατέληξαν επίσης σε συμβιβασμό για ποσά που δεν έγιναν γνωστά.

Η Meta έχασε επίσης ξεχωριστή υπόθεση που είχε καταθέσει ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού. Σε εκείνη την περίπτωση, η εταιρεία διατάχθηκε να καταβάλει σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην πολιτεία, επειδή επέτρεψε την εκμετάλλευση παιδιών μέσω των πλατφορμών της.

Η δίκη στο Όκλαντ αναμενόταν να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, με δεκάδες μάρτυρες να καταθέτουν. Τελικά, όμως, η διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από μόλις τέσσερις ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Άγρια συμπλοκή μέσα σε κατάστημα – Άνδρας έπεσε πάνω σε τζαμαρία

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακή επέμβαση στην Αγγλία: Χειρουργοί αφαίρεσαν όγκο από εγκέφαλο ασθενή με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης - «Μου έδωσε πίσω τη ζωή μου»

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο «κυνηγός των κρανίων»: Η ζωή του serial killer Τζον Σουίνι και οι αποτρόπαιες δολοφονίες

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι αλλαγές που έρχονται σε Facebook και Instagram μετά τη αγωγή για τα likes και τη συμφωνία της Meta

08:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ στο τέλος Αυγούστου

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Καβγάδισαν σε συνεργείο και του επιτέθηκε με μαχαίρι - Δύο συλλήψεις

08:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε στα 97 της η διάσημη ζωγράφος Γιαγιόι Κουσάμα - Η πολυτάραχη ζωή και η σπουδαία πορεία της

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Μεθυσμένος οδηγός ταξί προκάλεσε τροχαίο

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Έως το τέλος του 2026 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου

08:19WHAT THE FACT

Το πρώτο cheesecake στην ιστορία σερβιρίστηκε στην αρχαία Ελλάδα

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταγγέλει τις απειλές ΗΠΑ ως «κρατική και οικονομική τρομοκρατία» σε επιστολή προς τον ΟΗΕ

08:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil: Τι «προαναγγέλλει» το ρεκόρ κερδών εξαμήνου 2026 – Τι ειπώθηκε στο conference call

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στην Πάτρα: Καταγγελία για ερωτική σχέση ανάμεσα σε καθηγητή λυκείου με μαθήτριά του

07:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κρίσιμες «μάχες» για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ για πρόκριση, ΟΦΗ για ιστορική πρόκριση!

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποιο είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο στον πλανήτη σε περίπτωση «Αρμαγεδδώνα» - Η γνώμη των ειδικών

07:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητές: Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών - Τι να προσέξουν

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρετανίδες που προετοιμάζονται για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - «Θα το ζητήσει η κυβέρνηση»

07:24WHAT THE FACT

Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

07:24WHAT THE FACT

Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η αποκόλληση παγετώνα έφερε τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών

08:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε στα 97 της η διάσημη ζωγράφος Γιαγιόι Κουσάμα - Η πολυτάραχη ζωή και η σπουδαία πορεία της

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα την Ελληνική Αστυνομία και τις νέες ταυτότητες - Αυτός είναι ο αριθμός που καλούν

07:20ΥΓΕΙΑ

Ο κίνδυνος νεφρικής νόσου μπορεί να αυξηθεί από αυτήν την τόσο κοινή τροφή

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στην Πάτρα: Καταγγελία για ερωτική σχέση ανάμεσα σε καθηγητή λυκείου με μαθήτριά του

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Ροδόπη: Την σκότωσε μία μέρα πριν την αίτηση διαζυγίου - Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος

22:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρετανίδες που προετοιμάζονται για τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - «Θα το ζητήσει η κυβέρνηση»

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα ευχηθείτε αύριο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν σε διαμέρισμα 6ου ορόφου με λεία 149.000 ευρώ

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Καβγάδισαν σε συνεργείο και του επιτέθηκε με μαχαίρι - Δύο συλλήψεις

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Σιγήν ιχθύος για τις δίκες των παιδοβιαστών πακιστανικής καταγωγής - Δεν κατήγγειλαν τη φρίκη για να μην τους πουν... «ρατσιστές»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Οι αλλαγές που έρχονται σε Facebook και Instagram μετά τη αγωγή για τα likes και τη συμφωνία της Meta

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ