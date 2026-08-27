Οι αλλαγές που έρχονται σε Facebook και Instagram μετά τη αγωγή για τα likes

Snapshot Η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως 18 δισ. δολάρια και να εφαρμόσει μέτρα προστασίας για εφήβους στις εφαρμογές Instagram και Facebook, βάζοντας τέλος σε αγωγή 29 πολιτειών των ΗΠΑ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ημερήσια όρια χρήσης, μπλοκάρισμα πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες, απαγόρευση φίλτρων πλαστικής χειρουργικής και διακοπή ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια του σχολείου.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Meta υποχρεώνεται να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών της λόγω δικαστικής απόφασης στις ΗΠΑ.

Η Meta αρνείται τις κατηγορίες για εθισμό και παραβίαση νόμων σχετικά με την προστασία παιδιών, αλλά ζητά η βιομηχανία κοινωνικών δικτύων συνολικά να υιοθετήσει παρόμοια μέτρα.

Πολλές άλλες αγωγές κατά της Meta, του YouTube, TikTok και Snap βρίσκονται σε εξέλιξη ή κατέληξαν σε συμβιβασμούς, με μερικές υποθέσεις να έχουν ήδη επιβάλει χρηματικές αποζημιώσεις. Snapshot powered by AI

Η Meta συμφώνησε σε σημαντικές αλλαγές στις εφαρμογές Instagram και Facebook στο πλαίσιο συμφωνίας που έβαλε τέλος την Τετάρτη σε μια ιστορική αγωγή. Δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ είχαν κατηγορήσει τον τεχνολογικό κολοσσό ότι εθίζει και βλάπτει τα παιδιά μέσω επικίνδυνων προϊόντων.

Η συμφωνία βάζει τέλος σε μια μεγάλη δίκη στην Καλιφόρνια και υποχρεώνει τη Meta να καταβάλει έως και 18 δισ. δολάρια. Η εταιρεία συμφώνησε να θεσπίσει μέτρα προστασίας για τους εφήβους χρήστες, μεταξύ άλλων ημερήσια όρια χρήσης και μπλοκάρισμα της πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στις ΗΠΑ που η Meta υποχρεώνεται να αλλάξει βασικά χαρακτηριστικά της εμπειρίας που προσφέρουν οι εφαρμογές της στους καθημερινούς χρήστες.

Η δίκη ενώπιον ενόρκων, η οποία διεξαγόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, είχε ξεκινήσει με τις εναρκτήριες αγορεύσεις μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Η Καλιφόρνια και άλλες 28 πολιτείες των ΗΠΑ είχαν προσφύγει κατά της εταιρείας, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε 1,36 τρισ. δολάρια (1 τρισ. λίρες), υποστηρίζοντας ότι η Meta σχεδίασε σκόπιμα εθιστικά προϊόντα που «παγίδευαν» τους νέους χρήστες, προκαλώντας προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος, κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις.

Οι πολιτείες υποστήριζαν επίσης ότι η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης συνέλεγε συστηματικά δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, παραβιάζοντας ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Meta αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση.

«Σήμερα εξασφαλίσαμε μια συμφωνία με τη Meta που θα κάνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λιγότερο επικίνδυνα για τα παιδιά μας και θα κάνει τεράστια διαφορά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα. «Η Meta συμφώνησε να προχωρήσει σε τεράστιες αλλαγές που θα μειώσουν τον κίνδυνο βλάβης από τις πλατφόρμες της – και θα το κάνει μέσα στους επόμενους μήνες».

Ο Μπόντα δήλωσε ότι οι αλλαγές περιλαμβάνουν όρια στον χρόνο χρήσης, διακοπή των ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια του σχολείου, μπλοκάρισμα της εφαρμογής κατά τις κρίσιμες νυχτερινές ώρες, απαγόρευση φίλτρων πλαστικής χειρουργικής και άλλα μέτρα.

Τα 18 δισ. δολάρια της συμφωνίας θα μοιραστούν μεταξύ των πολιτειών σε διάστημα 10 ετών, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του δικαστηρίου. Η Καλιφόρνια αναμένεται να λάβει από 1,5 έως 2,1 δισ. δολάρια, ενώ το Κολοράντο περίπου 615 εκατ. δολάρια.

«Η αποκατάσταση που εξασφαλίζουμε μέσω αυτής της συμφωνίας είναι εξαιρετικά σημαντική και πολύ μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει επιβάλει ή είναι πιθανό να επιβάλει ένα δικαστήριο», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Κολοράντο, Φιλ Γουάιζερ, προσθέτοντας: «Το επίκεντρο αυτής της υπόθεσης ήταν η προστασία των παιδιών μας».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η Meta αρνιόταν όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτείες διεκδικούσαν μια «εξωφρενικά μεγάλη αποζημίωση». Την Τετάρτη, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εταιρείας, CJ Mahoney, δήλωσε ότι η συμφωνία με τις πολιτείες θα λειτουργήσει μόνο εάν όλες οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης αλλάξουν τον σχεδιασμό των πλατφορμών τους.

«Επειδή οι έφηβοι μετακινούνται εύκολα μεταξύ δεκάδων εφαρμογών, χρειαζόμαστε μια λύση που θα αφορά ολόκληρο τον κλάδο. Καλούμε, επομένως, τους ανταγωνιστές μας, TikTok, Snap και YouTube, να εφαρμόσουν άμεσα αυτό το νέο πλαίσιο», δήλωσε ο Mahoney. «Ως γονιός, είμαι περήφανος τόσο για τη δουλειά που έχει κάνει η Meta μέχρι σήμερα για την προστασία των παιδιών όσο και για αυτή τη νέα πρωτοποριακή συμφωνία. Όμως η επιτυχία της εξαρτάται από το αν όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Meta».

Η Meta, το YouTube, το TikTok και το Snap αντιμετωπίζουν χιλιάδες ακόμη παρόμοιες αγωγές στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν κατατεθεί από οικογένειες, ιδιώτες, σχολικές περιφέρειες και άλλους γενικούς εισαγγελείς πολιτειών.

Η Meta και το YouTube έχασαν την πρώτη από αυτές τις υποθέσεις που έφτασε σε δίκη τον Φεβρουάριο, όταν διατάχθηκαν να καταβάλουν 6 εκατ. δολάρια σε μια νεαρή γυναίκα που είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη. Το TikTok και το Snap είχαν προχωρήσει σε συμβιβασμό πριν από τη διεξαγωγή της δίκης.

Άλλες δύο αγωγές που επρόκειτο να εκδικαστούν αυτό το καλοκαίρι – μία σε ομοσπονδιακό επίπεδο και μία σε δικαστήριο της πολιτείας της Καλιφόρνιας – κατέληξαν επίσης σε συμβιβασμό για ποσά που δεν έγιναν γνωστά.

Η Meta έχασε επίσης ξεχωριστή υπόθεση που είχε καταθέσει ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού. Σε εκείνη την περίπτωση, η εταιρεία διατάχθηκε να καταβάλει σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην πολιτεία, επειδή επέτρεψε την εκμετάλλευση παιδιών μέσω των πλατφορμών της.

Η δίκη στο Όκλαντ αναμενόταν να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, με δεκάδες μάρτυρες να καταθέτουν. Τελικά, όμως, η διαδικασία ολοκληρώθηκε έπειτα από μόλις τέσσερις ημέρες.

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