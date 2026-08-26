ΗΠΑ: Η Meta συμφώνησε σε συμβιβασμό με 29 Πολιτείες - Θα πληρώσει $16,68 δισ.

Snapshot Η Meta Platforms συμφώνησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους έως 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων με 29 αμερικανικές πολιτείες το 2026.

Η συμφωνία αποτρέπει την έκδοση ετυμηγορίας σε ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια όπου οι πολιτείες ζητούσαν αποζημιώσεις έως 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι πολιτείες κατηγορούν τη Meta για σχεδιασμό εθιστικών λειτουργιών στο Facebook και το Instagram και για απόκρυψη κινδύνων ασφάλειας των χρηστών.

Η υπόθεση περιλαμβάνει παραβιάσεις του νόμου COPPA για την προστασία των παιδιών, με τη Meta να συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς γονική συγκατάθεση.

Η εταιρεία χρησιμοποίησε τα δεδομένα ανηλίκων για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Snapshot powered by AI

Σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό που αγγίζει τα 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια κατέληξε η Meta Platforms - μητρική εταιρεία του Facebook - με 29 αμερικανικές πολιτείες, κλείνοντας οριστικά το πιο επικίνδυνο νομικό μέτωπο στην ιστορία της.

Η απόφαση της εταιρείας να αποδεχθεί τη συμφωνία απέτρεψε την έκδοση ετυμηγορίας από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, όπου οι πολιτείες διεκδικούσαν αποζημιώσεις που έφταναν έως και το 1,4 τρισεκατομμύριο δολάρια. Οι νομικές εξελίξεις όμως έτρεξαν με μεγάλη ταχύτητα.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η επιλογή των ενόρκων στις 12 Αυγούστου, το ομοσπονδιακό εφετείο αρνήθηκε να παγώσει τη διαδικασία, φέρνοντας τη διοίκηση της εταιρείας μπροστά σε μια κρίσιμη ακροαματική διαδικασία. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters, η προσφυγή αυτή εντάσσεται σε ένα γενικευμένο κύμα αγωγών από πολιτείες, τοπικές αρχές και σχολικές περιφέρειες, οι οποίες καταγγέλλουν ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησαν βαθιά κρίση ψυχικής υγείας στη νέα γενιά.

Παραβιάσεις της ιδιωτικότητας και τεχνητή νοημοσύνη

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκαν οι κατηγορίες των γενικών εισαγγελέων της Καλιφόρνια, του Κολοράντο, του Κεντάκι και του Νιου Τζέρσεϊ για παραβίαση της εγχώριας νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Οι αρχές υποστήριξαν ότι η εταιρεία σχεδίασε σκόπιμα εθιστικές λειτουργίες στο Facebook και το Instagram, αποκρύπτοντας τους πραγματικούς κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών.

Την ίδια ώρα, η δίκη κάλυψε και σοβαρές παραβιάσεις του ομοσπονδιακού νόμου COPPA για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η Meta συνέλεγε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, αξιοποιώντας τις πληροφορίες αυτές για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης και εφαρμογών Generative AI.

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