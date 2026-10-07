Απίστευτη ανακάλυψη στην Τουρκία: Ναυάγιο 2.100 ετών «έκρυβε» άθικτα πολυτελή σερβίτσια

Snapshot Ανακαλύφθηκε ναυάγιο 2.100 ετών στα ανοιχτά της Αττάλειας με 122 άθικτα είδη κεραμικών σερβίτσιων, όπως πιάτα, μπολ και δίσκους.

Τα κεραμικά είχαν προστατευτεί από πηλό που τοποθετήθηκε ανάμεσα στα κιβώτια κατά τη μεταφορά, διατηρώντας τα σε εξαιρετική κατάσταση.

Τα περισσότερα σκεύη προέρχονται από την αρχαία περιοχή Ρώσος (σημερινό Αρσούζ), γνωστή ως σημαντικό κέντρο παραγωγής κεραμικών στην εποχή εκείνη.

Στο ναυάγιο βρέθηκαν επίσης αμφορείς από τα νησιά του Αιγαίου, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του πλοίου σε εμπορικό δίκτυο της Μεσογείου.

Οι ανασκαφές γίνονται σε βάθος 42-55 μέτρων με υποβρύχια ρομπότ και προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για το εμπόριο και την κεραμική παραγωγή της εποχής. Snapshot powered by AI

Μια εντυπωσιακή υποβρύχια ανακάλυψη έφεραν στο φως οι αρχαιολόγοι στα ανοιχτά της Αττάλειας, στην Τουρκία, εντοπίζοντας σε ναυάγιο ηλικίας περίπου 2.100 ετών δεκάδες είδη κεραμικών σκευών που διατηρήθηκαν σε εξαιρετική κατάσταση.

Οι υποβρύχιες ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Άντρασαν της Αττάλειας και αποκάλυψαν ένα πλοίο φορτωμένο με κεραμικά.

Την ανακάλυψη γνωστοποίησε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Κατά την ανασκαφή του 2025 εντοπίστηκαν περίπου 122 διαφορετικές μορφές επιτραπέζιων σκευών, ανάμεσά τους πιάτα, μπολ και δίσκοι.

Πώς έμειναν άθικτα για περισσότερα από 2.000 χρόνια

Το στοιχείο που εντυπωσίασε περισσότερο τους ερευνητές ήταν η κατάσταση διατήρησης των αντικειμένων. Σύμφωνα με τον Ερσόι, τα σκεύη είχαν τοποθετηθεί σε κιβώτια και ανάμεσά τους είχε χρησιμοποιηθεί πηλός ως προστατευτικό υλικό κατά τη μεταφορά.

«Χάρη στον πηλό που είχε τοποθετηθεί ανάμεσά τους καθώς συσκευάζονταν στα κιβώτια, αυτά τα αντικείμενα έφτασαν μέχρι εμάς άθικτα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα ευρήματα μεταφέρουν στο σήμερα τόσο την τεχνογνωσία της Ανατολίας όσο και την εμπορική ιστορία της Μεσογείου.

Από πού προέρχονταν τα κεραμικά

Το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου αποτελείται από πιάτα και μπολ που πιστεύεται ότι είχαν κατασκευαστεί στην περιοχή του σημερινού Αρσούζ, η οποία στην αρχαιότητα ήταν γνωστή ως Ρώσος ή Rhosus.

Η συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε σημαντικό κέντρο παραγωγής κεραμικών, τα οποία είχαν φτάσει να είναι γνωστά ακόμη και στον ρωμαϊκό κόσμο.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κεραμικά από τη Rhosus αναφέρονται ακόμη και σε επιστολές του Μάρκου Τύλλιου Κικέρωνα, του Ρωμαίου πολιτικού, φιλοσόφου και ρήτορα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Κικέρων είχε παραγγείλει τέτοια αντικείμενα για τον φίλο του Αττικό το 50 π.Χ., περίπου 25 χρόνια μετά τη βύθιση του συγκεκριμένου πλοίου.

Η αναφορά αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δείχνει ότι τα κεραμικά της περιοχής ήταν γνωστά και περιζήτητα στη ρωμαϊκή αγορά.

Πιάτα για ψάρια, μπολ και δίσκοι

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ανασύρθηκαν περιλαμβάνονται πιάτα που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για ξηρούς καρπούς, μπολ για σούπες, ειδικά πιάτα για ψάρια και διάφοροι τύποι δίσκων.

Στο ίδιο ναυάγιο βρέθηκαν επίσης αμφορείς, δηλαδή αρχαία κεραμικά αγγεία με δύο λαβές και χαρακτηριστική μυτερή βάση, οι οποίοι πιστεύεται ότι προέρχονταν από νησιά του Αιγαίου.

Το εύρημα αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι το πλοίο μετέφερε προϊόντα από διαφορετικά κέντρα παραγωγής της Μεσογείου και αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου εμπορικού δικτύου.

Ανασκαφή σε βάθος έως 55 μέτρων

Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε βάθη από 42 έως 55 μέτρα και υποστηρίζονται από υποβρύχια ρομπότ. Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού ευχαρίστησε την ερευνητική ομάδα που συνεχίζει τις ανασκαφές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάδειξης της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ναυάγιο προσφέρει πλέον στους αρχαιολόγους ένα σπάνιο «παράθυρο» στο εμπόριο, την κεραμική παραγωγή αλλά και τις καθημερινές συνήθειες στη Μεσόγειο πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια.

Διαβάστε επίσης