Το σκοτεινό μυστικό των Φαραώ: Κρανία 5.000 ετών αποκαλύπτουν την τραγική μοίρα των σκλάβων

Σύγχρονα εργαλεία της εγκληματολογικής επιστήμης έριξαν φως σε ένα αρχαίο μυστήριο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Το σκοτεινό μυστικό των Φαραώ: Κρανία 5.000 ετών αποκαλύπτουν την τραγική μοίρα των σκλάβων
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αναλύσεις σε 46 κρανία υπηρετών που βρέθηκαν κοντά σε βασιλικούς τάφους στην Αρχαία Αίγυπτο αποκάλυψαν θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι σε τουλάχιστον το 39% των δειγμάτων.
  • Τα ευρήματα υποστηρίζουν την πρακτική της θυσίας υπηρέτη, όπου οι υπηρέτες σκοτώνονταν για να συνοδεύουν τους ηγεμόνες τους στη μετά θάνατον ζωή.
  • Τα τραύματα στα κρανία ήταν γραμμικά κατάγματα, πιθανώς από χτυπήματα με πλατύ, επίπεδο αντικείμενο, που προκάλεσαν γρήγορο θάνατο.
  • Η μελέτη βασίστηκε σε σύγχρονες εγκληματολογικές τεχνικές που ανέδειξαν στοιχεία που δεν ήταν εμφανή σε προηγούμενες ανασκαφές και αναλύσεις.
  • Παραμένει ασαφές το ακριβές μέσο θανάτωσης των υπηρέτων, ενώ η πρακτική πιθανώς συνδεόταν με τελετουργικά και επιδείξεις εξουσίας των φεραώ.
Snapshot powered by AI

Στην Αρχαία Αίγυπτο, η μοίρα των υπηρετών - σκλάβων, στις βασιλικές αυλές ήταν προδιαγεγραμμένη. Υπηρετούσαν τον ηγεμόνα έως το τέλος της ζωής του, ακόμα και μετά θάνατον, ακολουθώντας μία τραγική και βίαιη μοίρα.

Αρχαιολόγοι που επανεξέτασαν τα κρανία 46 ανθρώπων που είχαν ταφεί γύρω από βασιλικούς τάφους, τριών ηγεμόνων της Πρώτης Δυναστείας στην Άβυδο, στη νότια Αίγυπτο, ανακάλυψαν ότι πολλοί είχαν υποστεί θανατηφόρα χτυπήματα στο κεφάλι.

Αυτό υποδηλώνει ότι έμπιστοι υπηρέτες σκοτώνονταν και θάβονταν δίπλα στους ηγεμόνες τους, στο πλαίσιο ενός βάναυσου τελετουργικού που χρονολογείται πριν από 5.000 χρόνια.

tafoi.png

Κάτοψη των βασιλικών τάφων και των βοηθητικών ταφών (αριστερά) και των ταφικών περιβόλων με τις σχετικές βοηθητικές ταφές (δεξιά) στο Umm el-Qaab

frontiersin.org

Και αυτές οι θυσίες θα γίνονταν για να εξασφαλιστεί ότι οι βασιλιάδες θα είχαν συνοδούς στη μετά θάνατον ζωή, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Η θυσία υπηρέτη είναι ένα είδος ανθρωποθυσίας, όπου άτομα που βρίσκονται κοντά σε έναν ηγεμόνα σκοτώνονται όταν ο ηγεμόνας πεθαίνει», δήλωσε η κύρια συγγραφέας της μελέτης, η Δρ Ρόζελιν Κάμπελ, από το Πανεπιστήμιο Purdue.

«Σε πολλούς πολιτισμούς, η θυσία υπηρέτη εφαρμόζεται λόγω της πεποίθησης ότι τα θυσιαζόμενα άτομα θα συνεχίσουν να υπηρετούν τον ηγεμόνα σε κάποιο είδος μετά θάνατον ζωής, αλλά η θυσία υπηρέτη μπορεί επίσης να αποτελεί μια έντονη επίδειξη της εξουσίας του ηγεμόνα. Ορισμένοι υπηρέτες ενδέχεται να προσφέρθηκαν εθελοντικά να πεθάνουν για να αποκτήσουν αιώνια ζωή ή τιμή· άλλοι μπορεί να επιλέχθηκαν ή ακόμη και να εξαναγκάστηκαν.»

Τα λείψανα, τα οποία ανασκάφηκαν αρχικά τη δεκαετία του 1920 από τον Βρετανό αρχαιολόγο Σερ Φλίντερς Πέτρι, φυλάσσονται σήμερα στις Συλλογές Ντάκγουορθ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Όταν ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά, οι ειδικοί πίστευαν ότι ενδεχομένως αποτελούσαν παράδειγμα ανθρωποθυσίας – ωστόσο, τα λείψανα δεν παρουσίαζαν σημάδια τραύματος.

Με τη βοήθεια σύγχρονων εγκληματολογικών τεχνικών που δεν ήταν διαθέσιμες στους παλαιότερους αρχαιολόγους, η ομάδα αναζήτησε ενδείξεις τραυματισμών που συνέβησαν περίπου την εποχή του θανάτου.

Βρήκαν στοιχεία για πιθανώς θανατηφόρο κρανιακό τραύμα σε 18 από τα κρανία, συμπεριλαμβανομένων καταγμάτων και, σε μία περίπτωση, ενός τραύματος από κοπή κοντά στο μάτι.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον το 39% των ατόμων που εξετάστηκαν ενδέχεται να σκοτώθηκαν σκόπιμα από χτυπήματα στο κεφάλι, παρέχοντας νέα στοιχεία ότι ορισμένοι βασιλικοί υπηρέτες θυσιάζονταν όταν πέθαινε ο ηγεμόνας τους.

Αυτά τα γραμμικά κατάγματα ενδέχεται αρχικά να είχαν εκληφθεί ως βλάβες φυσικής προέλευσης, ανέφερε η ομάδα.

«Τα τραύματα στα διατηρημένα κρανία είναι γενικά γραμμικά κατάγματα, τα οποία πιθανότατα θα προκαλούσαν ταχεία απώλεια των αισθήσεων, εσωτερική αιμορραγία και θάνατο», δήλωσε η Δρ Κάμπελ.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Environmental Archaeology, αναφέρει ότι παραμένει ασαφές πώς ακριβώς σκοτώθηκαν τα άτομα αυτά.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ηγεμόνες απεικονίζονται συχνά να χτυπούν τους εχθρούς τους με ρόπαλα, αλλά οι τραυματισμοί που παρατηρούνται στα κρανία των υπηρέτων δεν ταιριάζουν με το είδος των βλαβών που θα προκαλούσαν συνήθως τέτοια όπλα.

Αντίθετα, τα κατάγματα υποδηλώνουν ότι χτυπήθηκαν με ένα πλατύ, επίπεδο αντικείμενο, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα τυχαίας πτώσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:52ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Αποκολλήθηκε το «Neptune Ethos» - Ρυμουκλείται στην Ελευσίνα

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: «30άρια» τις επόμενες μέρες και μετά βροχές - Διαταραχή από Ιταλία

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επίθεση με 650 drones κατά της Μόσχας - Η Ρωσία βομβάρδισε ξανά γέφυρα στη Ζαπορίζια

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Παιδιά πεθαίνουν πέφτοντας σε εγκαταλελειμμένα πηγάδια - Διέσωσαν 5χρονο αγόρι

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Νέα δεδομένα για τις εκδρομές - Τι προβλέπεται για μαθητές χωρίς Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ανθρώπινων πύργων στον κόσμο - Το έθιμο της Ταραγόνα

08:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά τα Χριστούγεννα οι παραιτήσεις των ανεξάρτητων που πάνε ΕΛΑΣ - Γιατί κάποιοι σκέφτονται να επισπεύσουν

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο: Ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί - Το έριξαν σε κολώνα - Συνελήφθησαν ένας 16χρονος κι ένας 14χρονος

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα έψαχνε στο AI αν έχει παρενέργειες κι αν ανεβάζει την πίεση η προποφόλη

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 11,5 τόνοι σκουπιδιών έφυγαν από τη θάλασσα - Ο βυθός στο Πόρτο Κουφό «ανασαίνει» ξανά

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Έτσι θα είναι η νέα γενιά μοντέλων της

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Άδωνι για τις απουσίες από τη γιορτή της ΝΔ: Απορώ με συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (6/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Το σκοτεινό μυστικό των Φαραώ: Κρανία 5.000 ετών αποκαλύπτουν την τραγική μοίρα των βασιλικών σκλάβων

07:36WHAT THE FACT

Περπατούσε στο πάρκο και βρήκε τυχαία σπάνιο διαμάντι αξίας $250.000 - Στην αρχή το πέρασε για καραμέλα

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο βαμβακιού στα Τρίκαλα - Καίγονται έξι αποθήκες

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Χρειάστηκαν 11 χρόνια για να μάθω τι έχω»: Ασθενείς με σπάνιο νόσημα μιλούν στο Newsbomb για την καθημερινή τους Οδύσσεια - Μέχρι 15 χρόνια καθυστερεί η διάγνωση, μπορεί να χρειαστεί εξέταση από 7 γιατρούς

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ξυπνάτε με πόνο στο σαγόνι; Τα δόντια σας μπορεί να δώσουν ενδείξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:27ΕΘΝΙΚΑ

Χάρτης πρόκληση σε υπόγειο σταθμό στην Κωνσταντινούπολη με Κύπρο, Θράκη και Ρόδο - Ειδικός αναλύει τη σημασία του

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο βαμβακιού στα Τρίκαλα - Καίγονται έξι αποθήκες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Σχεδόν καλοκαιρινός ο καιρός από σήμερα – Πότε και πού θα επιστρέψουν οι βροχές

05:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η μεγάλη προκήρυξη για τις 3.262 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο (ΥΕ) – Ο πίνακας με τις θέσεις

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί - Το έριξαν σε κολώνα - Συνελήφθησαν ένας 16χρονος κι ένας 14χρονος

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο: Ζήτησε να μιλήσει στην Πνύκα

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Άδωνι για τις απουσίες από τη γιορτή της ΝΔ: Απορώ με συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Όλα τα μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων

06:56LIFESTYLE

Οι μίνι σειρές κερδίζουν έδαφος στην ελληνική TV

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα: Boeing 777 της British Airways έχασε 27.000 πόδια σε λίγα λεπτά, εξέπεμψε σήμα κινδύνου και επέστρεψε στο Λονδίνο, αφού έκανε για 4 ώρες ζιγκ ζαγκ στον αέρα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

«Χρειάστηκαν 11 χρόνια για να μάθω τι έχω»: Ασθενείς με σπάνιο νόσημα μιλούν στο Newsbomb για την καθημερινή τους Οδύσσεια - Μέχρι 15 χρόνια καθυστερεί η διάγνωση, μπορεί να χρειαστεί εξέταση από 7 γιατρούς

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου - Τι δείχνει το ECMWF

22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκης: Γιατί η γιατρός του χορήγησε μέθη – Τι αναζήτησε για προποφόλη και μιδαζολάμη

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γιαγιά συνελήφθη μετά από επίθεση σε δασκάλα νηπιαγωγείου– Αναζητείται η μητέρα του παιδιού

16:16LIFESTYLE

«Αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς»: Γιατί η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα έκανε διαφορετικό μνημόσυνο

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Χοχλιοί στην Κρήτη: Η απαγόρευση που ισχύει και πολλοί αγνοούν

21:17LIFESTYLE

ΕΡΤ: Παραιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου – Οι λόγοι της απόφασης και η επόμενη ημέρα

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικανή TikToker ξεκλήρισε την οικογένειά της: Σκότωσε τον σύζυγό της και τα 3 παιδιά της - Το ανατριχιαστικό τελευταίο μήνυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ