Βραβεύτηκε στη ΓΑΔΑ ειδικός φρουρός που έσωσε οικογένεια από φλεγόμενο διαμέρισμα το 2024

Ο ειδικός φρουρός είχε μπει σε φλεγόμενο διαμέρισμα στη Νίκαια το 2024 και είχε σώσει ένα 7χρονο παιδί, τη μητέρα και τη γιαγιά του, αλλά και το κατοικίδιο της οικογένειας

Ανθή Κουρεντζή

Βραβεύτηκε στη ΓΑΔΑ ειδικός φρουρός που έσωσε οικογένεια από φλεγόμενο διαμέρισμα το 2024
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ειδικός φρουρός Γιώργος Αντωνάκης βραβεύτηκε με το μετάλλιο του Αστυνομικού Σταυρού για την αυτοθυσία του σε περιστατικό φωτιάς το καλοκαίρι του 2024 στη Νίκαια Αττικής.
  • Ο Αντωνάκης εισήλθε σε φλεγόμενο διαμέρισμα και έσωσε μια οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού 7 ετών και του κατοικιδίου τους, παρά τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.
  • Το μετάλλιο απονέμεται σε αστυνομικούς που επιδεικνύουν θάρρος και αυταπάρνηση σε κρίσιμες συνθήκες κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.
  • Κατά την τελετή στη ΓΑΔΑ, ο Αντωνάκης αφιέρωσε τη διάκριση στον πατέρα του, που έχει αποβιώσει, καθώς και στην οικογένειά του.
  • Σε ανάρτησή του, ευχαρίστησε τους συναδέλφους και τους αξιωματικούς, εκφράζοντας ευχές για υγεία και επιτυχίες στο μέλλον.
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Με το μετάλλιο του Αστυνομικού Σταυρού τιμήθηκε σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σε ιδιαίτερα συγκινητική τελετή στη ΓΑΔΑ, ο ειδικός φρουρός Γιώργος Αντωνάκης, για την πράξη αυτοθυσίας που επέδειξε το καλοκαίρι του 2024 στη Νίκαια Αττικής.

Ο Γιώργος Αντωνάκης, με καταγωγή από τη Μουρνιά Μονοφατσίου του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων και υπηρεσία σε ειδική υπηρεσία του Ελληνικού FBI, βραβεύτηκε για την εξαιρετική γενναιότητα και την αποφασιστικότητά του σε συνθήκες άμεσου κινδύνου.

Το μετάλλιο του Αστυνομικού Σταυρού απονέμεται σε αστυνομικούς οι οποίοι, κάτω από ιδιαίτερα κρίσιμες συνθήκες, επιδεικνύουν θάρρος, αυτοθυσία και αυταπάρνηση κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Η διάσωση στη Νίκαια

Το περιστατικό για το οποίο τιμήθηκε σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2024, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νίκαια.Στο εσωτερικό είχαν εγκλωβιστεί μέλη μιας οικογένειας: ένα 7χρονο παιδί, η μητέρα του, η γιαγιά του, καθώς και το κατοικίδιό τους.

Παρά τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς, ο Γιώργος Αντωνάκης αναζήτησε τρόπο να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους από την ταράτσα παρακείμενης πολυκατοικίας.

Χωρίς να υπολογίσει τον κίνδυνο για τη δική του ζωή, μπήκε στο φλεγόμενο διαμέρισμα και κατάφερε να απομακρύνει έναν προς έναν τους ανθρώπους που κινδύνευαν. Μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες δεν άφησε πίσω ούτε το σκυλί της οικογένειας.

Η πράξη του χαρακτηρίστηκε ηρωική, καθώς ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με άμεσο κίνδυνο, ωστόσο προέταξε την ασφάλεια των εγκλωβισμένων.

Η αφιέρωση στον πατέρα του

Κατά τη σημερινή τελετή, ο ειδικός φρουρός παρέμεινε σεμνός, αφιερώνοντας τη μεγάλη αυτή διάκριση στην οικογένειά του και κυρίως στον πατέρα του, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε: «Σήμερα ήταν μια ξεχωριστή μέρα για μένα και για την υπηρεσιακή μου ζωή.... Σήμερα έγινε η επίσημη τελετή απονομής του βραβείου "Αστυνομικού Σταυρού" από ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο καθήκον, για το καλό των πολιτών..Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους αξιωματικούς που μας τίμησαν με τη παρουσία τους, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από την υπηρεσία μου που παρευρέθηκαν στη τελετή καθώς και τους φίλους μου....Εύχομαι να έχετε όλη υγεία και να χαίρεστε ό,τι αγαπάτε....Τέλος θα ήθελα για άλλη μια φορά να αφιερώσω το σταυρό πάνω απ' όλα στον πατέρα μου που με βλέπει από τον ουρανό, στη μητέρα μου και σε όλη μου την οικογένεια...Με τη βοήθεια του Θεού έρχονται και άλλα ...».

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